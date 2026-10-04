همکاری پدر علم ژنتیک درتولید یک پروژه موسیقایی با موضوع «ایران فرهنگی»

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مختارانی آهنگساز، نوازنده نی و خالق پروژه‌های فرهنگی‌هنری چندرسانه‌ای، در همکاری با پروفسور داریوش فرهود پدر علم ژنتیک ایران و از چهره‌های علمی و فرهنگی بین المللی، در حال خلق اثری موسیقایی بر پایه مجموعه ۱۵ جلدی «ایران فرهنگی» است؛ طرحی که به گفته سازندگانش نوآورانه و با تلفیق موسیقی ارکسترال، هنر خوشنویسی و تولید تصویری، به بازآفرینی هنری مفاهیم و دستاوردهای این مجموعه می‌پردازد.

در توضیح جزییات این پروژه آمده است:

مجموعه کتب «ایران فرهنگی» به قلم و اندیشه، ایده، سرپرستی و ریاست داریوش فرهود، از اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۶ آغاز شد. این طرح پژوهشی با همراهی جمعی از همکاران، طی نزدیک به ۲ دهه به تدوین ۱۵ جلد کتاب و هزاران صفحه محتوای مرتبط با تاریخ، فرهنگ، هنر، تمدن و ادبیات ایران انجامیده است.

پروفسور داریوش فرهود، دانشمند برجسته و پیشگام علم ژنتیک در ایران، در کنار فعالیت‌های علمی خود، بخش مهمی از تلاش‌های فرهنگی‌ شان را به تدوین این مجموعه اختصاص داده است. اندیشه بنیادین او در این طرح، فراهم‌آوردن امکان شناخت میراث تاریخی و فرهنگی ایران برای عموم مردم، فارغ از رشته تحصیلی و تخصص آنان بوده است؛ ازاین‌رو، مجموعه با رویکردی جامع، پژوهشی، قابل‌فهم و فراگیر، برای همه مخاطبان ایران دوست تدوین شده است.

در این همکاری هنری، حامد مختارانی پس از مطالعه و پژوهش درباره محتوای مجموعه، برداشت و دریافت شخصی خود از جهان فکری «ایران فرهنگی» را در قالب یک اثر مستقل موسیقایی بازآفرینی می‌کند. این اثر، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آهنگسازی ارکسترال و موسیقی کلاسیک و با چشم‌انداز اجرای سمفونیک، قرار است به‌عنوان موسیقی رسمی ایران فرهنگی معرفی شود.

ویژگی شاخص این طرح، تبدیل محتوای یک مجموعه پژوهشی گسترده به بیانی هنری و غیرکلامی است؛ رویکردی که به‌جای شرح مستقیم مطالب کتاب‌ها، مفاهیم و دریافت‌های برآمده از مجموع پانزده جلد کتاب و این اندیشه را در ساختار موسیقی بازتاب می‌دهد و امکان ارتباط با مخاطبان فراتر از مرزهای زبانی را فراهم می‌کند.

در بخش تصویری این پروژه نیز مختارانی طراحی و اجرای یک پرفورمنس خوشنویسی را در یکی از مکان‌های تاریخی شاخص ایران بر عهده دارد. در این اجرا، واژه انگلیسی CULTURE با بهره‌گیری از خوشنویسی و اشعار و متون ادبی مرتبط با فرهنگ ایران، به اثری هنری تبدیل می‌شود که همراه با موسیقی، در قالب یک فیلم حرفه‌ای و با رویکردی سینمایی ثبت خواهد شد.

برنامه نهایی این همکاری، رونمایی از موسیقی رسمی، اثر خوشنویسی و فیلم چندرسانه‌ای در مراسمی ویژه، هم‌زمان با رونمایی مجموعه کتاب‌های «ایران فرهنگی» است. پس از آن نیز آثار تولیدشده برای انتشار و معرفی در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی آماده خواهند شد.