به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، بازرگان اسفندیاری در جلسه «ساعت صفر» مدیریت بحران شهرستان رازوجرگلان که با هدف ارزیابی آمادگی دستگاه‌های اجرایی و افزایش هماهنگی برای مواجهه با حوادث احتمالی برگزار شد، اظهار کرد: با ارزیابی آخرین وضعیت آمادگی دستگاه‌ها، ظرفیت نیروها و تجهیزات در شرایط بحرانی، بر حفظ آماده‌باش، پایش مستمر شرایط، هماهنگی بین‌بخشی و واکنش سریع در شرایط اضطراری تأکید شد.

وی افزود: با اشاره به احتمال بروز پدیده‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی، از دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران خواسته شد ضمن رصد مستمر وضعیت، ظرفیت‌ها و امکانات خود را در آماده‌باش کامل داشته باشند و هماهنگی لازم برای واکنش سریع در شرایط اضطراری را انجام دهند.