  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

اسفندیاری: دستگاه‌های اجرایی رازوجرگلان برای مدیریت بحران آماده شدند

اسفندیاری: دستگاه‌های اجرایی رازوجرگلان برای مدیریت بحران آماده شدند

بجنورد- فرماندار رازوجرگلان از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی این شهرستان برای مدیریت بحران‌های احتمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، بازرگان اسفندیاری در جلسه «ساعت صفر» مدیریت بحران شهرستان رازوجرگلان که با هدف ارزیابی آمادگی دستگاه‌های اجرایی و افزایش هماهنگی برای مواجهه با حوادث احتمالی برگزار شد، اظهار کرد: با ارزیابی آخرین وضعیت آمادگی دستگاه‌ها، ظرفیت نیروها و تجهیزات در شرایط بحرانی، بر حفظ آماده‌باش، پایش مستمر شرایط، هماهنگی بین‌بخشی و واکنش سریع در شرایط اضطراری تأکید شد.

وی افزود: با اشاره به احتمال بروز پدیده‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی، از دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران خواسته شد ضمن رصد مستمر وضعیت، ظرفیت‌ها و امکانات خود را در آماده‌باش کامل داشته باشند و هماهنگی لازم برای واکنش سریع در شرایط اضطراری را انجام دهند.

کد مطلب 6967108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها