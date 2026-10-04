به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری آزاد، فرماندار دماوند می‌گوید، این شهرستان به‌دلیل نداشتن حقابه از هیچ سدی و خشک‌شدن چاه‌های کشاورزی پس از هفت سال خشکسالی، با «ابربحران آب» روبه‌رو است؛ بحرانی که به گفته او کشاورزان را به واگذاری زمین به دلالان می‌کشاند و با اختلاف بر سر ملی‌بودن اراضی پیچیده‌تر شده است.

او صبح یکشنبه در شورای اداری دماوند که با حضور حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، گفت: تنها منبع تأمین آب دماوند چاه‌ها است و خشکسالی پیاپی سفره‌های زیرزمینی را تخلیه کرده است.

به گفته او، با خشک‌شدن چاه‌های کشاورزی، آب کشاورزی دیگر وجود ندارد و کشاورز و باغدار که از زمین خود درآمدی ندارند، آن را در اختیار دلالان و فعالان بازار املاک می‌گذارند تا کاربری‌اش تغییر کند.

او افزود: دماوند به‌سمت بحران آب می‌رود، اما هوای آن همچنان مطلوب است.

فرماندار دماوند نزدیکی این شهرستان به تهران را عامل افزایش قیمت زمین دانست و گفت: قیمت اراضی دماوند با بیشتر شهرستان‌ها تفاوت دارد و همین موضوع، آن را هدف «زمین‌خواران» کرده است.

او گفت: دماوند دومین شهرستان پهناور استان تهران است و در حوزه اراضی مشکلات متعددی دارد.

به گفته او، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی در سال‌های متمادی رخ داده و این وضعیت، نیاز به زیرساخت را بیشتر کرده است.

او خواستار تهیه و اجرای برنامه‌ی ساماندهی شد.

او از مشکلات حوزه‌ ثبت اسناد هم گفت و از اقدامات انجام‌شده قدردانی کرد، اما افزود، در عین حال مشکلات متعددی ایجاد شده است.

به گفته او، زمین‌هایی که کشاورزان ۵۰ یا ۱۰۰ سال در آن‌ها کشت و باغداری کرده‌اند، اکنون ملی اعلام می‌شود و به آنان گفته می‌شود این زمین‌ها مال شما نیست.

او گفت: در برخی موارد حتی گفته می‌شود زمین از ابتدا متعلق به آن‌ها نبوده است.

فرماندار دماوند جابه‌جایی‌هایی را که در جریان تهیه‌ «بسته‌ کاداستر» رخ داده، عامل ایجاد مشکلات فراوان در حوزه‌ی اراضی شهرستان دانست و گفت: جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به‌شدت با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

او عدم تعیین تکلیف بسیاری از اراضی را یکی از تنش‌های اصلی میان ادارات دستگاه‌ها خواند و گفت: زمین‌هایی که تا دیروز دارای سند بودند و صاحبانشان در آن‌ها کشاورزی و باغداری می‌کردند، اکنون ملی اعلام می‌شوند.

او با اشاره به ضرورت ساماندهی اراضی گفت: کمیته ای در حال تشکیل است و با تصمیم‌های این کمیته بخشی از مشکلات کاهش یافته است.

فرماندار دماوند گفت: با توجه به توجهی که مجموعه‌ی دستگاه قضایی به این شهرستان و مردم آن دارند، امیدوار است وضعیت حوزه‌ی ثبت اسناد و املاک شهرستان بهبود یابد.

او همچنین گفت: زیرساخت‌های دماوند با نیازهای آن هم‌خوانی ندارد، در حالی که دو محور اصلی شمال–جنوب کشور، یعنی جاده‌ی هراز و جاده‌ی دماوند–فیروزکوه، در حوزه‌ی استحفاظی این شهرستان قرار دارد.

به گفته او، این دو محور افزون بر ایجاد ارتباط میان شمال و جنوب، از نظر پدافند غیرعامل در شرایط بحرانی دو خروجی اصلی تهران بزرگ به شمار می‌آیند.

او جاده‌ کیلان به‌سمت ایوانکی را نیز از نظر پدافندی بسیار مهم دانست و گفت: ایوانکی و کیلان سابقه‌ای بسیار قدیمی دارند و ایوانکی همان «ایوان کی» منسوب به کیکاووس است که در متون تاریخی از پادشاهان اساطیری و کیانی یاد شده است.

فرماندار دماوند در آغاز سخنان خود، قله‌ دماوند را نماد اقتدار، صلابت و انسجام و وحدت ملی ایران خواند و با اشاره به تاریخ و قدمت این شهرستان گفت: مردم دماوند، نجیب، عزتمند و غیرتمند هستند.

او گفت: دماوند در طول تاریخ نخبگان بسیاری در سطح کشور داشته است.