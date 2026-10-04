به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ابک پیش از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای استان مرکزی اظهار کرد: مدیریت مصرف گاز تنها بر عهده دستگاه‌های اجرایی نیست و مشارکت مردم برای عبور از شرایط پیش‌رو ضروری است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی نیز باید همگام با مردم، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه مدیریت مصرف انرژی را با جدیت اجرایی کنند تا اقدامات انجام‌شده پیش از رسیدن به دوره اوج مصرف، به نتایج مطلوب منجر شود.

ابک تصریح کرد: در این چارچوب، اجرای به‌موقع برنامه‌های کاهش مصرف و کنترل آلایندگی، همراه با نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها و واحدهای صنعتی، می‌تواند زمینه مدیریت بهتر مصرف سوخت و کاهش فشار بر شبکه انرژی و محیط زیست در نیمه دوم سال را فراهم کند.

وی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری، مصرف سوخت نیروگاه‌های استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است و این روند در بهبود نسبی شرایط آلودگی هوا نیز اثرگذار بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی تاکید کرد: تداوم مدیریت مصرف سوخت نیروگاه‌ها و تأمین به‌موقع سوخت مناسب در نیمه دوم سال، می‌تواند نقش مؤثری در کنترل انتشار آلاینده‌ها و بهبود کیفیت هوای استان داشته باشد.

وی افزود: هدف‌گذاری انجام‌شده بر آن است که با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و مدیریت اصولی مصرف سوخت، میزان انتشار آلاینده‌ها از سوی واحدهای صنعتی در نیمه دوم سال تا حد امکان کاهش یابد.

ابک بیان کرد: اجرای دقیق این برنامه‌ها و نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای آلاینده می‌تواند به کنترل انتشار آلاینده‌ها و بهبود کیفیت هوای استان مرکزی، به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف و افزایش پایداری هوا کمک کند.

وی گفت: مصرف گاز کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود یک‌سوم کاهش یافته و تداوم مدیریت مصرف در نیمه دوم سال ضروری است.

ابک تصریح کرد: برنامه‌های کنترل مصرف گاز و کاهش آلایندگی صنایع استان در نیمه دوم سال پیش‌بینی شده و اجرای دقیق آنها برای مدیریت سوخت و مهار آلودگی هوا مورد تاکید است.