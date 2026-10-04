به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی، صبح یکشنبه در هشتمین جلسه شورای اجتماعی استانداری قزوین اظهار کرد: معتقدم برگزاری جلسات مکرر به تنهایی نمی‌تواند نتیجه مطلوبی در حوزه آسیب‌های اجتماعی داشته باشد و باید موضوعات اجتماعی را بر مبنای علمی دنبال کنیم.

وی افزود: اگر بخواهیم در آسیب‌های اجتماعی مداخله کنیم اما مبنای علمی نداشته باشیم، ممکن است به جای حل مسئله، با ایجاد مشکلات و معضلات بیشتری مواجه شویم.

فرماندار آبیک با اشاره به برنامه‌های این شهرستان برای استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها بیان کرد: در این زمینه با یک مرکز علمی و دانشگاهی تفاهم‌نامه‌ای منعقد کرده‌ایم تا بتوانیم از ظرفیت دانشگاه‌ها برای ارائه مشاوره و حضور در مناطق آسیب‌دیده استفاده کنیم و برای افزایش تاب‌آوری اجتماعی و یافتن راهکار برای مسائل و آسیب‌های موجود بهره بگیریم.

حسینی ادامه داد: در محلات مختلف جلساتی برگزار کرده‌ایم، اما واقعیت این است که نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است؛ بنابراین باید از ظرفیت افراد اثرگذار و معتمدان محلی نیز برای شناسایی مسائل و ارائه راهکار استفاده کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و دسته‌بندی مسائل اجتماعی در مناطق مختلف گفت: برای درمان و کاهش این آسیب‌ها، مناطق را بلوک‌بندی کرده‌ایم و تلاش داریم مسائل هر منطقه را به صورت جداگانه بررسی و برای آنها راهکار متناسب پیدا کنیم.

فرماندار آبیک در ادامه به یکی از تجربه‌های اجراشده در حوزه اجتماعی اشاره کرد و گفت: سال گذشته از یک مدرسه بازدید کردم که در آن طی چند جلسه، تعدادی از دانش‌آموزان شناسایی شدند و سپس با اجرای برنامه‌هایی برای ایجاد نشاط اجتماعی، تلاش شد فضای مدرسه تغییر کند.

حسینی خاطرنشان کرد: در ادامه این اقدامات، موضوع ازدواج نیز در دستور کار قرار گرفت و با فراهم کردن مقدمات لازم، زمینه ازدواج ۱۰ نفر فراهم شد. این تجربه نشان داد که اقدام برای تقویت ساختار خانواده و حل مسائل اجتماعی، کار ساده‌ای نیست و نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات عملی و مستمر است.

وی تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های موجود در محلات، افراد معتمد و اثرگذار و همچنین مراکز علمی استفاده کنیم تا اقدامات اجتماعی از حالت جلسات صرف خارج شده و به مداخلات واقعی و نتیجه‌محور در مناطق مختلف تبدیل شود.