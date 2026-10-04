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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

مهم‌ترین مأموریت پلیس، نگه‌داشتن جامعه در ریل قانون است

مهم‌ترین مأموریت پلیس، نگه‌داشتن جامعه در ریل قانون است

بیرجند- نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی گفت: مهم‌ترین مأموریت نیروی انتظامی، حفظ و نگهداری جامعه در ریل قانون است و همه خدمات این نیرو در نهایت در راستای آرامش مردم معنا پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی خراسان جنوبی اظهار کرد: جایگاه نیروی انتظامی مقتدر و امین در جمهوری اسلامی ایران روشن است و خدمات این نیرو محدود به چند مأموریت خاص نیست.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی تصریح کرد: نیروی انتظامی را می‌توان عضوی از خانواده مردم دانست که در عرصه‌های مختلف در کنار آنان حضور دارد.

وی افزود: در میان همه خدماتی که نیروی انتظامی ارائه می‌دهد، یک موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است و آن حفظ و نگهداری جامعه در ریل قانون است؛ چراکه سایر مأموریت‌ها نیز به نوعی زیرمجموعه همین وظیفه قرار می‌گیرند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه جامعه برای رشد و تعالی به قانون نیاز دارد، گفت: انسان موجودی اجتماعی است و اجتماع، در کنار فراهم کردن زمینه رشد، می‌تواند زمینه انواع آسیب‌ها و تعدی‌ها را نیز فراهم کند.

وی افزود: بنابراین جامعه برای اینکه هم به کمال برسد و هم از آسیب‌ها مصون بماند، نیازمند قانون است.

عبادی ادامه داد: قانون به تنهایی کافی نیست و باید اجرا شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود چرا که اگر مجری از انجام وظیفه خود شانه خالی کند، نظارت لازم است و همه این فرآیندها نیز به مدیریت نیاز دارد.

وی با اشاره به نقش نیروی انتظامی در اجرای قانون تصریح کرد: خداوند این توفیق را به شما داده که در جایگاه خدمتگزاری به مردم، وظیفه حفظ امنیت و اجرای قانون را بر عهده داشته باشید و این خدمت در نظام الهی از بهترین عبادت‌ها است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: نیروهای انتظامی در گرمای طاقت‌فرسای تابستان، سرمای زمستان و گردنه‌های برف‌گیر برای حفظ جان مردم حضور پیدا می‌کنند و اجازه نمی‌دهند بی‌توجهی به قانون و مقررات، جان افراد را به خطر بیندازد.

عبادی افزود: نیروهای انتظامی در بسیاری از مواقع در عمل بیش از جان خود به جان مردم می‌اندیشند و این همان روحیه‌ای است که در فرهنگ ایثار و شهادت نیز مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه همه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی مردم به امنیت نیاز دارد، گفت: فعالیت مادر در خانه، معلم در دانشگاه، کارگر، کشاورز و بازاری، همگی در درجه نخست به امنیت نیاز دارند و نیروی انتظامی در ثواب و نتیجه این فعالیت‌های خیر و سازنده جامعه شریک است.

کد مطلب 6967100

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