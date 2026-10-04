به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی خراسان جنوبی اظهار کرد: جایگاه نیروی انتظامی مقتدر و امین در جمهوری اسلامی ایران روشن است و خدمات این نیرو محدود به چند مأموریت خاص نیست.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی تصریح کرد: نیروی انتظامی را می‌توان عضوی از خانواده مردم دانست که در عرصه‌های مختلف در کنار آنان حضور دارد.

وی افزود: در میان همه خدماتی که نیروی انتظامی ارائه می‌دهد، یک موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است و آن حفظ و نگهداری جامعه در ریل قانون است؛ چراکه سایر مأموریت‌ها نیز به نوعی زیرمجموعه همین وظیفه قرار می‌گیرند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه جامعه برای رشد و تعالی به قانون نیاز دارد، گفت: انسان موجودی اجتماعی است و اجتماع، در کنار فراهم کردن زمینه رشد، می‌تواند زمینه انواع آسیب‌ها و تعدی‌ها را نیز فراهم کند.

وی افزود: بنابراین جامعه برای اینکه هم به کمال برسد و هم از آسیب‌ها مصون بماند، نیازمند قانون است.

عبادی ادامه داد: قانون به تنهایی کافی نیست و باید اجرا شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود چرا که اگر مجری از انجام وظیفه خود شانه خالی کند، نظارت لازم است و همه این فرآیندها نیز به مدیریت نیاز دارد.

وی با اشاره به نقش نیروی انتظامی در اجرای قانون تصریح کرد: خداوند این توفیق را به شما داده که در جایگاه خدمتگزاری به مردم، وظیفه حفظ امنیت و اجرای قانون را بر عهده داشته باشید و این خدمت در نظام الهی از بهترین عبادت‌ها است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: نیروهای انتظامی در گرمای طاقت‌فرسای تابستان، سرمای زمستان و گردنه‌های برف‌گیر برای حفظ جان مردم حضور پیدا می‌کنند و اجازه نمی‌دهند بی‌توجهی به قانون و مقررات، جان افراد را به خطر بیندازد.

عبادی افزود: نیروهای انتظامی در بسیاری از مواقع در عمل بیش از جان خود به جان مردم می‌اندیشند و این همان روحیه‌ای است که در فرهنگ ایثار و شهادت نیز مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه همه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی مردم به امنیت نیاز دارد، گفت: فعالیت مادر در خانه، معلم در دانشگاه، کارگر، کشاورز و بازاری، همگی در درجه نخست به امنیت نیاز دارند و نیروی انتظامی در ثواب و نتیجه این فعالیت‌های خیر و سازنده جامعه شریک است.