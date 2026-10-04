به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال، آنجلینا جولی بازیگر هالیوودی، تصاویر ماهواره‌ای از نوار غزه در ۲ تاریخ ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶ را منتشر و مقایسه کرده است که مقیاس تخریب قبل و بعد از جنگ نسل‌کشی اخیر رژیم صهیونیستی در این منطقه محاصره شده چقدر گسترده است.

جولی دیروز (یکشنبه) در یک پست اینستاگرامی از مردم خواست تا «گوگل ارث» را باز کنند تا وسعت آنچه اسرائیل با غزه انجام داده و تخریبی را که اکنون در سراسر این منطقه قابل مشاهده است، ببینند.

گوگل ارث را باز کنید و ببینید چه بلایی سر غزه آمده است

بازیگر برنده جایزه اسکار گفت که تصاویر ماهواره‌ای تنها بخشی از داستان را نشان می‌دهد، زیرا نزدیک به ۲ میلیون فلسطینی با زمستانی دیگر روبه‌رو هستند و نیاز به سرپناه دارند.

سفیر سابق حسن نیت سازمان ملل متحد نوشت: اکنون می‌توانید گوگل ارث را باز کنید و ببینید چه بلایی سر غزه آمده است. تمام محله‌ها به ویرانه تبدیل شده‌اند. خانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، جاده‌ها، سیستم‌های آب و فاضلاب، زیرساخت‌هایی که مردم برای زنده ماندن به آنها وابسته بودند، آسیب دیده یا نابود شده‌اند.

جولی با این حال تأکید کرد که تصاویر گوگل ارث، تخریب فیزیکی را با وضوح فوق‌العاده‌ای نشان می‌دهند. چیزی که آنها نمی‌توانند نشان دهند این است که زندگی در میان آنها به چه معناست، چه اتفاقی برای خانواده‌هایی که کشته شده‌اند، افتاده است و زندگی برای کسانی که زنده مانده‌اند، چگونه است.

تجزیه و تحلیل ماهواره‌ای سازمان ملل نشان داد که ۸۲ درصد از سازه‌های غزه تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ آسیب دیده‌اند، بیش از ۲۰۰ هزار سازه آسیب دیده و تقریباً دو سوم آنها ویران شده‌اند، در حالی که بیش از ۳۷۱,۸۸۸ واحد مسکونی آسیب دیده یا ویران شده‌اند، بیش از نیمی از بیمارستان‌ها غیرفعال شده‌اند و تقریباً همه مدرسه‌ها آسیب دیده یا ویران شده‌اند.

تصاویر به‌روزرسانی‌شده هفته گذشته به‌صورت آنلاین منتشر شد و بسیاری در رسانه‌های اجتماعی از میزان ویرانی ابراز شوک کردند. گوگل نگفته است که این تصاویر چه زمانی منتشر یا در دسترس قرار گرفته‌اند. این تصاویر نشان می‌دهد که کل محله‌ها به آوار و زمین‌های خالی تبدیل شده‌اند، جاده‌ها، مساجد، مدارس و سایر بناهای تاریخی در محاصره ویرانی گسترده قرار دارند.

جولی ۵۱ ساله همچنین بر وضعیت انسانی که فلسطینی‌ها با نزدیک شدن زمستان با آن مواجه هستند، تأکید کرد و نوشت: با نزدیک شدن زمستان، ۱.۹۸ میلیون نفر، یا ۹۴ درصد از جمعیت غزه، به کمک‌های سرپناه و اقلام ضروری نیاز دارند.

وی افزود که کمک‌ها و مواد سرپناه همچنان با محدودیت‌ها و تأخیرهایی روبه‌رو هستند.

جولی در ادامه پست جدید خود بیان کرد: آنچه در آینده اتفاق می‌افتد مهم است. مردم قبل از زمستان به سرپناه نیاز دارند. کمک‌های بشردوستانه باید در مقیاس مورد نیاز به غیرنظامیان برسد. بیمارستان‌ها به تجهیزات پزشکی نیاز دارند و شرایطی که به غیرنظامیان اجازه می‌دهد خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و جوامع خود را بازسازی کنند، باید ایجاد شود. تخریب قابل مشاهده است. نیازها شناخته شده‌اند. آنچه اکنون مهم است این است که آیا آنها برآورده می‌شوند یا خیر.

حمایت آنجلینا جولی از فلسطینی‌ها

این اولین باری نیست که جولی از پروفایل عمومی خود برای جلب توجه به وضعیت اسفناک فلسطینی‌ها در غزه استفاده می‌کند. اوایل امسال او به مصر سفر کرد و از سمت مصری گذرگاه مرزی رفح به عنوان بخشی از یک سفر بشردوستانه با تمرکز بر کمک‌های ارسالی به غزه بازدید کرد. در طول این بازدید، او با کارکنان هلال احمر مصر و سایر گروه‌های بشردوستانه دیدار و از انبارهای حاوی کمک، از جمله تجهیزات پزشکی، بازدید کرد.

جولی در آن زمان گفت که دسترسی بشردوستانه باید پایدار و ایمن باشد و فوراً افزایش یابد تا امکان ورود کمک، سوخت و تجهیزات پزشکی به غزه فراهم شود.

او همچنین با برنامه‌هایی برای حمایت از کودکان یتیم شده در طول درگیری مرتبط بوده است.

اکتبر پیش نیز گزارش شد که یک فعال فلسطینی گفته جولی قصد دارد به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای بازسازی این منطقه، یک روستای بزرگ SOS برای یتیمان در غزه ایجاد کند.

وی توضیح داد که افراد برجسته می‌توانند به جای اینکه صرفاً منتظر اقدام دولت‌ها باشند، در کنار تلاش‌های بازسازی به رهبری دولت، به راه‌اندازی ابتکاراتی کمک کنند. در آن زمان با نماینده جولی تماس گرفته شد تا در مورد برنامه‌های گزارش شده اظهار نظر شود.

جولی از هفته‌های اولیه درگیری، صدای رسایی در مورد آن بود و در اکتبر ۲۰۲۳، با اشاره به حملات حماس به اسرائیل گفت این حملات نمی‌تواند کشته شدن غیرنظامیان در غزه را توجیه کند.

این بازیگر چند روز بعد در پستی دیگر، غزه را به عنوان «زندانی روباز» توصیف کرد که «به سرعت در حال تبدیل شدن به یک گور دسته جمعی» است و از رهبران جهان انتقاد کرد.

ارزیابی مشترک سازمان ملل، بانک جهانی و اتحادیه اروپا، خسارت زیرساخت‌های فیزیکی غزه را ۳۵.۲ میلیارد دلار تخمین زده است، در حالی که کل نیاز به بازیابی و بازسازی در طول دهه آینده را ۷۱.۴ میلیارد دلار برآورد کرده است.

این ارزیابی همچنین نشان داد که حدود ۱.۹ میلیون فلسطینی آواره شده‌اند و بیش از ۶۰ درصد از جمعیت غزه خانه‌ خود را از دست داده‌اند.