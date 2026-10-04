دریافت 17 MB کد مطلب 6967267 https://mehrnews.com/x3ddQ8 ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸ کد مطلب 6967267 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸ حمله هوایی عربستان به بیمارستان السبعین صنعا جنگندههای عربستان سعودی در حملات هوایی به صنعا، محوطه بیمارستان مادر و کودک «السبعین» را هدف قرار دادند. کپی شد مطالب مرتبط بوستان ولایت یا مهرآباد؛ پیشنهاد چمران برای نامگذاری به نام رهبر شهید آنجلینا جولی از درد غزه گفت؛ تمام محلهها به تلی از خاک بدل شدهاند! مطالبات ۵۰۰ همتی بخش خصوصی صنعت برق از دولت برچسبها یمن صنعاء بیمارستان عربستان سعودی
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