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کد مطلب 6967267
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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

حمله هوایی عربستان به بیمارستان السبعین صنعا

حمله هوایی عربستان به بیمارستان السبعین صنعا

جنگنده‌های عربستان سعودی در حملات هوایی به صنعا، محوطه بیمارستان مادر و کودک «السبعین» را هدف قرار دادند.

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