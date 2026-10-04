کشف فلزیاب غیرمجاز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی «سرطرهان» شهرستان کوهدشت حین انجام وظیفه به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

کشف فلزیاب و لوازم جانبی

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، یک دستگاه فلزیاب به همراه لوازم جانبی آن را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، گفت: کارشناسان ارزش فلزیاب و لوازم جانبی کشف‌شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

درخواست پلیس از شهروندان

سرهنگ امانی در پایان تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.