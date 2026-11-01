کشف و ضبط ۲ دستگاه فلزیاب غیرمجاز در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران اکبری شایگان اظهار کرد: به دنبال دریافت گزارش مردمی مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های فلزیاب در یکی از روستاهای تابعه اسدآباد موضوع با پیگیری و اقدام به موقع عوامل پاسگاه انتظامی جنت‌آباد در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از اعزام ماموران انتظامی به محل و در جریان بررسی‌های تخصصی ۲ دستگاه فلزیاب غیرمجاز در منزل یکی از اهالی روستا کشف و ضبط شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اسدآباد ادامه داد: بررسی‌های فنی نشان داد تجهیزات مکشوفه قابلیت استفاده در راستای جست‌وجو و دستیابی به اموال و آثار تاریخی و فرهنگی را دارند.

اکبری‌ شایگان اضافه کرد: با هماهنگی قاضی پرونده دستگاه‌های مذکور توقیف شدند و ۲ متهم این پرونده ضمن تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند و اداره میراث فرهنگی شهرستان نیز در راستای صیانت از مواریث تاریخی، شکایت رسمی خود را علیه متخلفان ثبت کرد.

وی ضمن قدردانی از همکاری و اقدام مسئولانه رئیس پاسگاه انتظامی جنت‌آباد و عوامل خدوم این مجموعه بر اهمیت تعامل و همکاری مستمر نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی با یگان حفاظت میراث فرهنگی در پیشگیری و مقابله با حفاری‌های غیرمجاز تاکید کرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اسدآباد در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی سرمایه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده است و مقابله با سودجویان این حوزه، مستلزم مشارکت و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول و آحاد جامعه است.