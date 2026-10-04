به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه صبح یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵، با حضور ۳۵ خبرنگار و عکاس از ۲۰ رسانه در استان البرز برگزار شد.

محور اصلی این تور، بازدید از مجموعه زندان سابق رجایی‌شهر و بررسی روند اجرای عملیات تخریب و تعیین تکلیف این مجموعه بود. خبرنگاران و عکاسان حاضر در این تور از نزدیک در جریان آخرین مراحل تخریب دیوارهای پیرامونی، بخش‌هایی از مجموعه و برجک‌های زندان قرار گرفتند.

ماجرای تعطیلی زندان رجایی‌شهر به سفر استانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به استان البرز در ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ بازمی‌گردد. در جریان این سفر، شش مصوبه مهم برای استان البرز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به تصویب رسید که در بند چهارم آن بر «تلاش در جهت انتقال قطعی زندان رجایی‌شهر از محیط شهری» تأکید شد.

در ادامه، با پیگیری دستگاه قضایی استان البرز و همکاری سازمان زندان‌ها، وزارت دادگستری و استانداری البرز، روند انتقال زندانیان این ندامتگاه از ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ آغاز شد و تا ۱۴ مرداد همان سال تمامی زندانیان منتقل شدند و زندان رجایی‌شهر به‌طور کامل تخلیه و تعطیل شد.

تعطیلی این زندان پس از سال‌ها، از جمله مطالبات مطرح‌شده از سوی مردم و مسئولان استان البرز بود که با دستور رئیس قوه قضاییه و پیگیری دستگاه‌های مسئول در استان‌های البرز و تهران وارد مرحله اجرا شد.

پس از تعطیلی زندان، در ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ نیز یک تور نظارتی ویژه با حضور گسترده اصحاب رسانه برگزار شد و ۶۰ خبرنگار از رسانه‌های مکتوب و تصویری داخلی و خارجی به همراه ۲۰ عکاس از بخش‌های مختلف زندان تعطیل‌شده رجایی‌شهر بازدید کردند.

با وجود تخلیه و تعطیلی کامل زندان، باقی ماندن دیوارهای پیرامونی باعث شده بود آثار تعطیلی این مجموعه برای شهروندان به‌طور کامل ملموس نباشد. از همین رو، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر ششم اسفندماه ۱۴۰۴ به استان البرز، بر تسریع در تغییر کاربری مجموعه و تخریب دیوارهای زندان تأکید کرد.

در پی این دستور، عملیات تخریب دیوارهای زندان سابق رجایی‌شهر در هشتم اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز شد، اما به دنبال بروز برخی موانع و وقفه در روند اجرا، عملیات تخریب کامل دیوارها در شهریورماه ۱۴۰۵ از سر گرفته شد.

با پیگیری مدیران ارشد استان البرز و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، عملیات تخریب دیوارهای پیرامونی مجموعه با جدیت دنبال شد و در ادامه، بخش‌هایی از مجموعه و برجک‌های آن نیز تخریب شد.

اکنون و در ادامه این روند، نوزدهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه با حضور ۳۵ خبرنگار و عکاس از حدود ۲۰ رسانه در محل زندان سابق رجایی‌شهر برگزار شد تا اصحاب رسانه از نزدیک در جریان آخرین مراحل اجرای طرح قرار گرفته و روند پایان عملیات تخریب را مشاهده و روایت کنند.

پایان عملیات تخریب مجموعه زندان سابق رجایی‌شهر در ادامه روند تعیین تکلیف این مجموعه و اجرای دستور رئیس قوه قضاییه برای تخریب دیوارهای زندان انجام شده است.

مجموعه رجایی‌شهر در زمینی به مساحت حدود ۶۰ هکتار قرار دارد که از این میزان، ۱۷ هکتار در اختیار سازمان زندان‌هاست. اراضی این مجموعه در چارچوب طرح مولدسازی تعیین تکلیف خواهد شد و پس از پایان عملیات تخریب، مراحل اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای این اراضی دنبال می‌شود.