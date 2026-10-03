به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی نوشت:هفته نیروی انتظامی، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها و خدمات خالصانه مردان و زنانی است که با ایمان، تعهد و احساس مسئولیت، در خط مقدم صیانت از نظم و امنیت کشور و آرامش مردم شریف ایران اسلامی به ایفای وظیفه مشغول‌اند.

شعار امسال، «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز»، جلوه‌ای از پیوند عمیق میان مجاهدت نیروهای انتظامی و همراهی ملت در مسیر تأمین امنیت پایدار و اقتدار ایران اسلامی است؛ امنیتی که زمینه‌ساز تحقق عدالت، پیشرفت و تعالی جامعه خواهد بود. تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کارکنان نیروی انتظامی در پاسداری از امنیت عمومی، صیانت از حقوق عامه و مقابله با تهدیدها و آسیب‌های اجتماعی، شایسته تقدیر و تکریم است و قوه قضاییه نیز بر تقویت تعامل و همکاری با این مجموعه در مسیر تحقق عدالت و تأمین امنیت پایدار تأکید دارد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام نیروی انتظامی و ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را به فرماندهان، مدیران و کارکنان خدوم و فداکار این نیرو تبریک عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال، توفیق، عزت و سربلندی روزافزون این مجاهدان عرصه نظم و امنیت را مسئلت دارم.