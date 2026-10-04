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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

شهیدی: طرح سپاس در کردستان طی ۳ ماه آینده تکمیل می‌شود

شهیدی: طرح سپاس در کردستان طی ۳ ماه آینده تکمیل می‌شود

سنندج- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان گفت: یک‌هزار و ۳۶۵ مورد، دیدار با خانواده شهدا با همکاری دستگاه‌های اجرایی در استان باقی مانده است که تا سه ماه آینده تکمیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی صبح یکشنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کردستان با اشاره به روند اجرای طرح سپاس اظهار کرد: تکمیل دیدار با جامعه ایثارگری از برنامه‌های مهم بنیاد شهید است و برای رسیدن به پوشش کامل خانواده‌های مشمول، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان ضروری است.

وی افزود: از ابتدای اجرای برنامه تکمیل جامعه ایثارگری، بخشی از دیدارهای مورد نیاز انجام شده و در مقطعی حدود یک هزار و ۸۰۰ مورد از دیدارها باقی مانده بود که با پیگیری‌های صورت گرفته و ثبت اقدامات انجام‌شده در سامانه بنیاد، این تعداد اکنون به یک هزار و ۳۶۵ مورد کاهش یافته است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان ادامه داد: با توجه به روند موجود و همراهی دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌کنیم دیدارهای باقی‌مانده در مدت دو تا سه ماه آینده انجام شود.

شهیدی با تأکید بر ضرورت مشارکت مدیران دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح سپاس گفت: دیدار مسئولان با خانواده‌های شهدا و ایثارگران، چه در ارتباط با شهدای مرتبط با همان دستگاه و چه سایر خانواده‌های معظم شهدا، باید با هماهنگی بنیاد انجام شود.

وی تصریح کرد: حضور نمایندگان بنیاد در این دیدارها علاوه بر همراهی با مسئولان، برای ثبت دقیق اطلاعات و اقدامات انجام‌شده در سامانه بنیاد ضروری است و امکان ارزیابی میزان مشارکت دستگاه‌ها در تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران را فراهم می‌کند.

ثبت دیدارها در سامانه بنیاد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی استان گفت: پس از تأکیدات صورت گرفته در جلسات شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، همراهی دستگاه‌ها در ثبت و مستندسازی دیدارها بهتر شده است، اما همچنان ظرفیت بیشتری برای افزایش این همکاری وجود دارد.

شهیدی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای طرح سپاس صرفاً افزایش آمار دیدارها نیست، بلکه باید این برنامه به فرصتی برای ارتباط مستمر مسئولان با خانواده‌های شهدا و ایثارگران و پیگیری مسائل و دغدغه‌های آنان تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری‌های انجام‌شده برای برگزاری کنگره ملی شهدای استان اشاره کرد و گفت: در نشست‌های برگزارشده با استاندار کردستان، جانشین فرماندهی سپاه و نمایندگان استان در مجلس، موضوع انتظارات و نیازهای کنگره ملی شهدای کردستان مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان افزود: در همین راستا مکاتبات و پیگیری‌های لازم انجام شده تا بنیاد شهید در حوزه‌های مختلف، همکاری مورد نیاز با مجموعه برگزارکننده کنگره ملی شهدای استان را داشته باشد.

شهیدی با اشاره به ثبت و گردآوری اطلاعات مربوط به شهدای استان گفت: بنیاد شهید آمادگی دارد ظرفیت‌های موجود خود را برای پیشبرد برنامه‌های کنگره و تحقق اهداف فرهنگی آن در اختیار این رویداد ملی قرار دهد.

دیوارنگاری میدان آزادی سنندج در انتظار اقدام دستگاه‌های فرهنگی

وی همچنین به موضوع دیوارنگاری میدان آزادی سنندج اشاره کرد و گفت: در نشست‌های گذشته مقرر شده بود شهرداری سنندج با همکاری حوزه هنری و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، موضوع طراحی و اجرای دیوارنگاری میدان آزادی را پیگیری کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان ادامه داد: این موضوع بار دیگر در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مطرح شد و مقرر است شهرداری روند اجرای آن را پیگیری و گزارش اقدامات انجام‌شده را ارائه کند.

شهیدی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت فضاهای شهری برای معرفی شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید با محتوای مناسب و در شأن شهدا و خانواده‌های آنان انجام شود.

کد مطلب 6967200

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