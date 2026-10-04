به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی صبح یکشنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کردستان با اشاره به روند اجرای طرح سپاس اظهار کرد: تکمیل دیدار با جامعه ایثارگری از برنامه‌های مهم بنیاد شهید است و برای رسیدن به پوشش کامل خانواده‌های مشمول، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان ضروری است.

وی افزود: از ابتدای اجرای برنامه تکمیل جامعه ایثارگری، بخشی از دیدارهای مورد نیاز انجام شده و در مقطعی حدود یک هزار و ۸۰۰ مورد از دیدارها باقی مانده بود که با پیگیری‌های صورت گرفته و ثبت اقدامات انجام‌شده در سامانه بنیاد، این تعداد اکنون به یک هزار و ۳۶۵ مورد کاهش یافته است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان ادامه داد: با توجه به روند موجود و همراهی دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌کنیم دیدارهای باقی‌مانده در مدت دو تا سه ماه آینده انجام شود.

شهیدی با تأکید بر ضرورت مشارکت مدیران دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح سپاس گفت: دیدار مسئولان با خانواده‌های شهدا و ایثارگران، چه در ارتباط با شهدای مرتبط با همان دستگاه و چه سایر خانواده‌های معظم شهدا، باید با هماهنگی بنیاد انجام شود.

وی تصریح کرد: حضور نمایندگان بنیاد در این دیدارها علاوه بر همراهی با مسئولان، برای ثبت دقیق اطلاعات و اقدامات انجام‌شده در سامانه بنیاد ضروری است و امکان ارزیابی میزان مشارکت دستگاه‌ها در تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران را فراهم می‌کند.

ثبت دیدارها در سامانه بنیاد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی استان گفت: پس از تأکیدات صورت گرفته در جلسات شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، همراهی دستگاه‌ها در ثبت و مستندسازی دیدارها بهتر شده است، اما همچنان ظرفیت بیشتری برای افزایش این همکاری وجود دارد.

شهیدی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای طرح سپاس صرفاً افزایش آمار دیدارها نیست، بلکه باید این برنامه به فرصتی برای ارتباط مستمر مسئولان با خانواده‌های شهدا و ایثارگران و پیگیری مسائل و دغدغه‌های آنان تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری‌های انجام‌شده برای برگزاری کنگره ملی شهدای استان اشاره کرد و گفت: در نشست‌های برگزارشده با استاندار کردستان، جانشین فرماندهی سپاه و نمایندگان استان در مجلس، موضوع انتظارات و نیازهای کنگره ملی شهدای کردستان مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان افزود: در همین راستا مکاتبات و پیگیری‌های لازم انجام شده تا بنیاد شهید در حوزه‌های مختلف، همکاری مورد نیاز با مجموعه برگزارکننده کنگره ملی شهدای استان را داشته باشد.

شهیدی با اشاره به ثبت و گردآوری اطلاعات مربوط به شهدای استان گفت: بنیاد شهید آمادگی دارد ظرفیت‌های موجود خود را برای پیشبرد برنامه‌های کنگره و تحقق اهداف فرهنگی آن در اختیار این رویداد ملی قرار دهد.

دیوارنگاری میدان آزادی سنندج در انتظار اقدام دستگاه‌های فرهنگی

وی همچنین به موضوع دیوارنگاری میدان آزادی سنندج اشاره کرد و گفت: در نشست‌های گذشته مقرر شده بود شهرداری سنندج با همکاری حوزه هنری و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، موضوع طراحی و اجرای دیوارنگاری میدان آزادی را پیگیری کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان ادامه داد: این موضوع بار دیگر در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مطرح شد و مقرر است شهرداری روند اجرای آن را پیگیری و گزارش اقدامات انجام‌شده را ارائه کند.

شهیدی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت فضاهای شهری برای معرفی شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید با محتوای مناسب و در شأن شهدا و خانواده‌های آنان انجام شود.