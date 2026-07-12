به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی ظهر یکشنبه در ادامه اجرای طرح سپاس با خانواده شهید احمد شریعتی، امین زارع جانباز ۳۰ درصد و مادر شهیدان فرهاد و طالبالله ویسی در سنندج دیدار و گفتوگو کرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در این دیدارها با تأکید بر جایگاه والای خانوادههای شهدا و ایثارگران، رسیدگی به مسائل و مطالبات آنان را از اولویتهای بنیاد عنوان کرد و اظهار داشت: طرح سپاس با هدف تکریم خانوادههای معظم شهدا، پیگیری مشکلات آنان و ارتقای کیفیت خدماترسانی به جامعه ایثارگری به صورت مستمر در استان اجرا میشود.
وی با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم با خانوادههای شهدا افزود: دیدارهای میدانی فرصت مناسبی برای بررسی دقیق مسائل و خواستههای خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران است و در این دیدارها موضوعات مطرحشده، به ویژه در حوزه درمان، مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
شهیدی خدمترسانی شایسته به خانوادههای شهدا و ایثارگران را ادای دین به ایثار و فداکاری آنان دانست و تصریح کرد: بنیاد شهید با تمام ظرفیت خود در راستای رفع مشکلات جامعه ایثارگری و ارائه خدمات مطلوب به این قشر معزز تلاش میکند.
این دیدارها در راستای اجرای طرح سپاس، تکریم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، پیگیری مطالبات آنان و همچنین برنامههای مرتبط با کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان برگزار شد.
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