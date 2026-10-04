به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی در نشست خبری، اظهار داشت: طی دوسه هفته اخیر خبرهای زیادی وجود داشت. همچنین هفته دفاع مقدس بود که به همه شهدا و ازادگان دفاع مقدس درود می‌فرستیم. دفاع مقدس موضوعی است که در لحظه لحظه زندگی مان به آن نیاز داریم.

هیئت ایران در سازمان ملل کم تعداد و پربازده بود

وی درباره مجمع عمومی سازمان ملل گفت: از ایران هیئتی در سطح رئیس جمهور شرکت کردند، هیاتی کم تعداد ولی پر بازده. برای ما مهم بود که از این فرصت برای رساندن مظلومیت ایران استفاده کنیم و یکی از موفق‌ترین حضورهای ایران در مجامع بین‌المللی را ما تجربه کردیم. نشست‌هایی که انجام شد بسیار مفید و گویا از حیث تبیین مواضع ایران و نشان دادن منطق ایران بود.

امارات حق همسایگی را رعایت کند

وی در مورد سفر نخست وزیر رژیم اسرائیل به امارات، ادامه داد: توصیه ما به همه کشورهای همسایه این است که حق همسایگی را رعایت کنند و اجازه ندهند امکانات و قلمروشان مورد سواستفاده بیگانگان قرار گیرد. گله مندی‌مان را خیلی صریح به کشورهای همسایه اعلام کردیم. این مطالبه ای است که از هر فرصتی استفاده می‌کنیم. در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل تقریبا با همه مسئولان کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام شد. آزادی تعدادی از هموطنان ایرانی در امارات که دیشب انجام شد برای ما ارزشمند است و جا دارد از مقامات اماراتی هم در خصوص ازادی تعدادی از هم وطنان از زندان تشکر می‌کنیم. این اقدامی بود که در حاشیه مجمع عمومی در رابطه با آن رایزنی شد. سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از امکانات کشورهای منطقه برای ناامن سازی منطقه حتما باید مورد توجه ویژه کشورهای منطقه قرار بگیرد و نباید به هیچ عنوان اجازه بدهند امکاناتشان مورد سوءاستفاده آمریکا و این رژیم قرار بگیرد.

توضیحات درباره خبر اخراج دو تن از دیپلماتهای ایرانی از نیویورک

بقائی در مورد خبر منتشر شده مبنی بر اخراج دو تن از دیپلماتهای ایرانی از نیویورک گفت: کذب محض است؛ به نظرم دنبال دستاوردسازی هستند با دروغ. سفر ما و هم ورود و هم خروج ما به آمریکا از ابتدا اطلاع رسانی می‌شود. مشخص بود وزیر چه تاریخی نیویورک را ترک می‌کنند. یکی از دیپلمات‌های ما قرار بود برای انجام وظایفش در نیویورک بماند به خاطر فشارهایی که وارد کردند نیویورک را ترک کرد. اصلا افتخاری ندارد که آمریکا جار بزند در خصوص نقض عهد و ثابت می‌کند که میزبان شایسته‌ای برای سازمان ملل نیستند. گویا آمریکا بعد از اینکه موفق نشد در ممانعت از شرکت هیأت ایرانی در سازمان ملل و نتوانستند برنامه خود را برای القای انزوای ایران محقق کنند به این خبرسازی‌های سخیف رو آوردند که ارزش پردازش هم ندارد.



وی در مورد کمیته شش نفره در شورای عالی امنیت ملی گفت: این کمیته بخشی از شورای هالی امنیت ملی است که از چندماه قبل مسئولیت بررسی مطالبات را برعهده دارد. وزیرخارجه یکی از اعضای این کمیته شش نفره هستند.

سخنگوی وزارتخارجه در مورد دیدار رییس جمهور با همتای لبنانی در حاشیه مجمع عمومی، گفت: دیدار خوبی بین رییس جمهور و همتای لبنانی انجام شد. در مورد موضوع سفیر ایران در بیروت قبلا توضیح دادیم. آنچه برای ما مهم است اینکه سعی می‌کنیم سوءتفاهم ها را حل کنیم.

بقائی در مورد موضع انگلیس در قبال ایران، گفت: پنجشنبه سفیر انگلیس احضار شد و مراتب اعتراض ایلاغ کردید. موضع‌گیری های انگلیس در رابطه با ایران فرار رو به جلوست. ایران مسئولیت بین المللی انگلیس در رابطه با تجاوزات به ایران را مطالبه کرده و خواهد کرد. اعترافات دبیرکل ناتو مبنی بر اینکه در جریان تجاوزات مبنی بر استفاده از پایگاهها دلیل بر این موضوع است؛ لذا اروپا باید پاسخگو باشد. این ادعاها کذب محض و گریز از مسئولیت بین المللی انگلیس علیه ایران است.

وی در مورد سفر پزشکیان به ترکمنستان گفت: نزدیکترین رویداد دیپلماتیک ما در روزهای اینده سفر آقای رییس جمهور به ترکمنستان برای شرکت در کنفرانس تنوع زیستی و اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک المنافع است که این احلاس پنجشنبه اینده برگزار می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مطالب منتشر شده درباره بازگشت بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای گفت: اصلا چنین بحثی مطرح نشده است در خصوص ما به ازای بحث تحریم و هسته‌ای. ما به موضوع هسته‌ای ورود نکردیم وظیفه ما این بود شروط خود را ابلاغ کنیم.

وی درباره پاسخ آمریکا به طرح ایران گفت: مواضع ما در همان توقف کوتاه در دوحه در مسیر برگشت به طرف میانجی منعکس شد. پیشنهادات آمریکایی‌ها کم و بیش در راستای مواضع قبلی درباره مباحث هسته‌ای است. ما صراحتا گفتیم تمرکز ما بر موضوع تنگه هرمز و امن سازی و بازگردادن امنیت است که مستلزم گام‌هایی از سوی آمریکا است.توقف اخلال در دریانوردی تجاری ایران و توقف تحریم‌ها که در چارچوب توافقنامه ۲۸ خرداد خیلی صریح درج شده بود و مواردی که اضافه شده و تحریم‌های اعمالی باید رفع شود. ملاحظاتی که آمریکا داشت در همان نشست با قطری‌ها پاسخ داده شده است.در خصوص برخی جزئیات ما نکات تکمیلی را به طرف مقابل منعکس می‌کنیم.

وی در واکنش به ادعای طرح مسئله هسته‌ای در مذاکرات نیویورک گفت: خیر؛ اصلا چنین بحثی مطرح نشده است. ما وظیفه خودمان این بود شروط را ابلاغ کنیم و در قالب طرح ۷ روزه منتقل کردیم.

سخنگوی وزارت خارجه درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق بیان کرد: این یک اتفاق بسیار مهم و مبارک است از جهت صیانت از حاکمیت ملی عراق و نشان دهنده شکست آمریکاست. ما هیچ وقت جنایت زندان ابوغریب را فراموش نمی‌کنیم. داعش یکی از محصولات اشغال عراق بود، زیرا اشغال خارجی باعث ناامنی کشورها می‌شود. ما امیدواریم این گام مهم به تقویت هر چه بیشتر روابط دو کشور منجر شود.

بقائی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ترامپ تقصیر در عدم پیشرفت مذاکره با ایران را به این نسبت داده که اساسا نمی‌داند طرف مذاکره‌اش در داخل ایران چه کسی هست و باید با کی صحبت کند. با توجه به اینکه شما عضو تیم مذاکره‌کننده ایران هستید، این ادعا و پافشاری بر تکرارش را چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: این ادعا هیچ‌مبنایی ندارد؛ شما هیچ کشوری را در دعوت به انسجام و نظم در تصمیم گیری به اندازه ایران پیدا نمی کنید؛ آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند که طرف مقابلشان در ایران کیست و می‌دانند چگونه در ایران تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد؛ مشکل اتفاقا در پریشان‌گویی مقامات امریکایی است. موضع گیری های بسیار متناقض و تغییرات مکرر در خواسته ها و مواضع معضل اساسی است این را فقط‌ ما نمی‌گوییم بلکه سایر کشورها هم گلایه می‌کنند. این نوع اظهارنظرها را به حساب فرافکنی بگذارید.

کشور عضو NPT باید از حقوقش استفاده کند

سخنگوی‌وزارتخارجه درمورد موضع ایران پیرامون ان‌پی‌تی تصریح کرد: این بحث در محافل نخبگی جدی است. ایران به عنوان عضو ان‌پی‌تی و طرفی که کاملا پایبند بوده به بدترین وجه مورد حمله قرار گرفته است. اگر کشوری قرار است در ان‌پی‌تی باشد باید از حقوقش استفاده کند. این سئوال جدی است و وزارت خارجه تابع نظر مقامات ذی صلاح است. فعلا ما عضو ان‌پی‌تی هستیم و تا وقتی عضویت داریم به تعهدات پایبند هستیم.

ایران در دفاع از خودش سرسخت و مصمم عمل خواهد کرد

بقائی در مورد اظهارات ترامپ در خصوص جنگ با ایران تصریح کرد: دست خودشان نیست که به این زودی و راحتی بتوانند چیزی را شروع و تمام کنند. سابقه نشان می‌دهد ایران در دفاع از خودش سرسخت و مصمم عمل خواهد کرد و در این هفت ماه دنیا به وضوح دید ایرانیان وقتی پای دفاع از عزت ملی و کرامت باشد از هر ابزاری برای دفع شرارت دشمن استفاده می‌کنند.این تهدیدات و اظهارات تهدیدآمیز را در خصوص ایرانیان نمی‌توانند اثرگذار کنند. ما متمرکز بر تقویت توانمندی‌های دفاعی و هم استفاده از تجارب یک سال و نیم گذشته هستیم.

وی در مورد اعتراضات در فرانسه افزود: کار به ادعاهای اروپایی ها نداریم. چنین خشونت نامناسب عریه تجمع کنندگان قابل قبول نیست. فارغ از اینکه فرانسه ادعای حقوق بشری داشته باشد، اضو معاهده های حقوقی بشری است. تصاویر منتشر شده از نوع برخورد با معترض کنندگان بسیار نگران کننده است. ما از مقامات فرانسوی می‌خواهیم در مدیریت اعتراضات حتما تعهدات حقوق بشری خود را رعایت کنند.گزارشات درباره برخوردهای خشن پلیس را بررسی و به ویژه در بازداشت سه هزار نفر موازین حقوق بشری باید رعایت شود.

طرف آمریکایی قائل به رویکرد دیپلماتیک نیست



سخنگوی دستگاه دیپلماسی درمورد وضعیت طرح ۷ روزه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز افزود: سئوال اصلی این است که ما چه اقدامی را انجام دهیم که تنگه هرمز و کل منطقه را امن کنیم. کلید این مسئله در توقف اقدامات تجاوزکارانه آمریکاست زیرا ناامن شدن تنگه هرمز بعد از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد. اینکه طرح ایران در چه مرحله‌ای است، ما هیچ‌وقت از دیپلماسی رویگردان نبوده‌ایم. با وجود این رویکرد ما از هر فرصتی ولو اینکه احساس کنیم شانس ندارد، برای جلوگیری از تشدید تنش استفاده می‌کنیم. اما رویکردها نشان می‌دهد طرف مقابل جدیتی برای استفاده از دیپلماسی ندارد.

بقائی در واکنش به تناقض رفتار و گفتار کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره ایران اظهار کرد: برای ما آنچه مهم است رعایت اصل حسن همجواری در روابط با این کشورهاست. ما و کشورهای عربی تجربه تلخ حضور نظامی آمریکا در منطقه را شاهد بودیم. ما باید بفهمیم که همسایگان ابدی هستیم و کشورهایی که خاک خود را در اختیار دشمنان قرار دادند حتما باید تجدیدنظر کنند و اگر از خاک آنان مورد حمله قرار بگیریم پاسخ لازم را خواهیم داد.



وی در مورد ابتکار عمل ایران برای جلوگیری از تنش، افزود: سفر ما به نیویورک و استفاده از نشست سالانه برای همین بود. طرح هفت روزه ایران جدیدترین ابتکاری بود که ایران مطرح کرد و دنیا خیلی واضح رویکرد مسئولانه ایران را دید و باید دید طرف مقابل چه پاسخی خواهد داد.تجارب نشان می‌دهد طرف آمریکایی قائل به رویکرد دیپلماتیک نیست به همین دلیل ما همزمان که از دیپلماسی سخن می‌گوییم از دفاع قاطعانه هم سخن می‌گوییم. نیروهای مسلح ما هوشیار هستند.

سخنگوی وزارتخارجه در مورد تحریم هوایی ایران افزود:‌ این اقدام آمریکا اخلال در حسن همجواری و روابط دوستانه با کشورهای همسایه و کشورهایی است که با آنها ارتباط داریم. وزارت خارجه در کنار سایر دستگاه‌های متولی کار خود را انجام می‌دهد. در خصوص عراق از همین امروز پروازها برقرار می‌شود و با سایر کشورها در رایزنی هستیم که این اقدام آمریکا نتواند تاثیرگذار باشد.



وی در مورد اظهارات گروسی درباره مستقل عمل کردن در صورت دبیرکلی سازمان ملل تصریح کرد: شاید در حال آسیب‌شناسی رفتارش در زمان جاری در مسئولیت مدیرکلی آژانس است. می‌داند که اینگونه عمل نکرد و اینکه مطالبه جامعه جهانی این است که اگر قرار است چنین فردی دبیرکل سازمان ملل شود حتما باید رفتار مستقلی داشته باشد البته فکر می‌کنم ترک عادت موجب مرض است و بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد.



سخنگوی وزارت خارجه در مورد توافقنامه مکه و پیشنهاد ایران در مورد یمن گفت: راه حل یمن نظامی نیست؛ انها ۱۲ سال تحت تحریم های اقتصادی قرار داشتند و حق دارند بعنوان یک ملت به صورت عادی و برخوردار از امکانات و شرایطی دیگر که هرکشوری از ان برخوردار است زندگی کنند. گفتگو میان‌ یمن و عربستان می‌تواند راهکار باشد و در این‌باره اعلام امادگی کردیم.

بقائی در مورد اظهارات دبیرکل ناتو درباره حمله به ایران افزود: بیان این حرف نشان می‌دهد کشورهای دیگر باید خود را تقویت کنند که چنین جاه طلبی از سوی چنین فردی بیان شده است. شخص مارک روته به خاطر جایگاهی که دارد مسئولیت دارد و حتما به دلیل دستوراتی که احیانا در این مقام صادر کرده برای مشارکت کشورهای ناتو در تجاوز نظامی علیه ایران حتما باید پاسخگو باشد.

وی در مورد اظهارات دبیرکل اتحادیه عرب و اینکه ایران باید حسن همجواری را رعایت کند، گفت: اعتمادسازی دو سویه است و یک طرفه نمی‌تواند باشد. جمهوری اسلامی ایران در طی این ۵۰ سال اخیر در قبال رفتارهای خلاف حسن همجواری از سوی بسیاری از کشورهای منطقه حاشیه جنوبی خلیج فارس رویکردی مبتنی بر اغماض داشته است. هفته گذشته هفته دفاع مقدس بود و همه می‌دانیم همه کشورهای حوزه خلیج فارس حامی صدام بودند. رویکرد ناشایست برخی از کشورهای منطقه را فراموش نکردیم. در جریان سفر وزیر خارجه به نیویورک در حاشیه مجمع عمومی براساس همین دیدگاه با کشورهای منطقه گفت‌وگو شد. انتظار ما این است که هم از لفاظی‌های تکراری دست بردارند و تکرار ادعاهای ارضی از سوی امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی قابل پذیرش نیست.اگر کشورهای دیگر این عزم را داشته باشند ایران آماده است. مهمترین نشانه عملی آن این است که به حضور نظامی آمریکا در منطقه پایان دهند.

وی در مورد اعزام نیرو از پاکستان به عربستان برای جنگ با یمن افزود: این شایعه را شنیده‌ایم و امیدواریم درست نباشد و شایعه باشد چون هم ما و هم کشورهای منطقه می‌دانیم هر مداخله جدیدی در تحولات مرتبط با یمن صرفا باعث پیچیده‌تر شدن وضعیت می‌شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد اظهارات پوتین درباره ایران و پیشنهاد دریافت ذخایر اورانیوم 60 درصدی ایران گفت: روابط ما با روسیه خوب است. ما به صورت دوجانبه و در چارچوب بریکس و شانگهای هماهنگی مستمری با روسیه داریم. موضع ما و روسیه درباره بسیاری از تحولات مشترک است خصوصا نظامی‌گری که جامعه جهانی گرفتار آن است.در خصوص جنگ ‌علیه ایران ما شاهد رویکرد و همکاری‌های خوبی از سوی روسیه بودیم. درباره هسته‌ای هم ما با روسیه همواره در مشورت هستیم و اگر تحولی رخ دهد با چین و روسیه هماهنگ عمل خواهیم کرد.

بقائی در مورد حادثه فرفورد و پرواز فلای دبی احتمال حمله به ایران و اینکه آیا ایران آماده است، تصریح کرد: کل ایران برای دفاع از خودش آماده است. این صرفا بیان امر واقع نیست و صرفا بیان تجربه‌ای است که در این چند ماه دنیا با چشم خود دید. در خصوص نمایش‌هایی که به صورت چند پرده در یک هفته اخیر شاهد بودیم باید توجه دنیا را جلب کرد که رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی ید طولایی دارند در خصوص آنچه موسوم به عملیات پرچم دروغین است.اتهام زنی انگلیس به ایران در همین چارچوب است؛ گویا رژیم صهیونیستی و مدافعانش در اروپا و آمریکا به دنبال این هستند که هم فلسطین و غزه را به حاشیه برانند و علت اصلی وضعیتی که دنیا با آن مواجه است یعنی تجاوز نظامی علیه ایران را به حاشیه ببرند و اینگونه القا کنند تهدید جدیدی از جانب ایران متوجه منطقه و جامعه جهانی است.این شگرد نخ نما شده و تکراری است و وظیفه رسانه‌ها این است که روشنگری کرده و اجازه ندهند تکرار عملیات پرچم دروغین باعث ایجاد رعب در منطقه و جهان شود.