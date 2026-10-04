به گزارش خبرگزاری مهر، حمید نیلی، معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، با اشاره به رویکرد این ستاد در زمینه اجرای تفاهم‌نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، اظهار کرد: نگاه ما به مسجد، نگاهی مبتنی بر محوریت آن در تربیت نیروی انسانی برای عرصه‌های مختلف است و بر همین اساس

تلاش شده است ظرفیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در مسیر مهارت‌افزایی بچه‌های مسجد نیز فعال شود.

وی گفت: در راستای محوریت دادن به کانون‌های مساجد برای اجرای طرح‌های مرتبط با «مسجد، کانون نشاط»، یکی از اولویت‌ها قرار دادن مسجد در جایگاه بستری برای مهارت‌آموزی و توانمندسازی اعضای کانون‌ ها است، رویکردی که می‌تواند زمینه ورود نوجوانان و جوانان به عرصه‌های حرفه‌ای و اشتغال را نیز فراهم کند. تفاهم‌نامه

میان ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، در همین راستا دنبال می‌شود و فعالیت‌های انجام‌شده در مرداد و شهریور ۱۴۰۵ را می‌توان نخستین گام از یک مسیر سه‌ساله دانست.

معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: بر اساس آمار ثبت‌شده، در مردادماه یک‌هزار و ۹۳۲ نفردوره آموزشی در کانون‌های مساجد ثبت شده است که این رقم در شهریورماه به دو هزار و ۳۰۵ نفردوره افزایش یافته و مجموع دو ماه به چهار هزار و ۲۳۷ نفردوره رسیده است.

وی با اشاره به رشد ۱۹.۳ درصدی نفردوره در شهریور نسبت به مردادماه، اظهار کرد: این روند نشان می‌دهد که ظرفیت کانون‌های مساجد برای ورود به عرصه مهارت‌آموزی، ظرفیت قابل توجهی است و می‌توان با برنامه‌ریزی و استمرار آموزش‌ها، دامنه بهره‌مندی اعضای کانون‌ها از دوره‌های مهارتی را افزایش داد.

نیلی همچنین به آمار نفرساعت آموزش‌های ارائه‌شده اشاره کرد و گفت: در مردادماه ۷۴ هزار و ۱۹۰ نفرساعت آموزش ثبت شده است و این رقم در شهریورماه به ۲۵۵ هزار و ۱۶۲ نفرساعت رسیده است.

وی افزود: مجموع نفرساعت آموزش در این دو ماه به ۳۲۹ هزار و ۳۵۲ نفرساعت رسیده که بر اساس آمار موجود، نفرساعت آموزش در شهریور نسبت به مردادماه ۲۴۴ درصد رشد داشته است.

خراسان رضوی در صدر

نیلی با اشاره به عملکرد استان‌ها در مجموع دو ماه مرداد و شهریور اظهار کرد: در میان استان‌ها، خراسان رضوی با ثبت ۷۱۷ نفردوره، بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. پس از آن خوزستان با ۶۸۲ نفردوره و اصفهان با ۶۱۶ نفردوره قرار دارند.

وی ادامه داد: خراسان جنوبی هم با ۳۴۷ نفردوره و یزد با ۲۸۰ نفردوره نیز از دیگر استان‌های دارای عملکرد قابل توجه در این بازه زمانی بوده‌اند.

نیلی با بیان اینکه این آمار مربوط به دو ماه نخست اجرای این تفاهم‌نامه است، گفت: این آمار در واقع بخشی از یک برنامه سه‌ساله است که در چارچوب تفاهم‌نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دنبال خواهد شد و هدف اصلی، استفاده از ظرفیت مسجد برای تربیت نیروی انسانی در عرصه‌های مختلف است، به این معنا که مسجد بتواند در کنار نقش تربیتی، فرهنگی و اجتماعی خود، زمینه یادگیری مهارت‌های مورد نیاز جامعه را نیز برای اعضای کانون‌های فرهنگی هنری فراهم کند.

کشف و شناسایی و پرورش استعدادهای محلی

وی تأکید کرد: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با برخورداری از ارتباط مستقیم با نوجوانان و جوانان و حضور در متن محلات، ظرفیت مناسبی برای شناسایی نیازهای مهارتی و هدایت اعضا به سمت آموزش‌های کاربردی دارند و تفاهم‌نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز در همین راستا دنبال می‌شود و استمرار این برنامه در قالب یک مسیر سه‌ساله می‌تواند زمینه را برای توسعه آموزش‌های مهارتی در کانون‌های مساجد فراهم کند و تجربه دو ماه نخست نیز نشان از این موضوع دارد.