طرح «مسجد، کانون نشاط» در۲۵۰ کانون مساجد زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی از انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک با دستگاه‌های مختلف برای توسعه آموزش‌های مهارت‌محور در بستر مساجد خبر داد و گفت: طرح «مسجد، کانون نشاط» در ۲۵۰ کانون فرهنگی هنری مساجد استان طی تابستان ۱۴۰۵ اجرا می شود.

اسلامی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه ۹ جانبه میان صدا و سیما، معاونت امور زنان و خانواده استانداری، اداره‌کل ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، بسیج مستضعفان، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، جمعیت هلال احمر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، اظهار کرد: این تفاهم‌نامه با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، آموزش و توانمندسازی مهارتی، توسعه کسب‌وکارهای خرد و خانگی، ایجاد زیرساخت‌های فروشگاهی و دیجیتال، حمایت از اشتغال و تقویت زیست‌بوم کارآفرینی مهارت‌محور منعقد شده است.

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، آموزش‌های مهارتی در بستر مساجد و با هدف ترویج فعالیت‌های جهادی، توسعه زیست‌بوم ملی مهارت، اشتغال، تولید و اتصال جوانان به بازار کار اجرا می‌شود و ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی، کارآفرینی و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در میان نوجوانان و جوانان از مهم‌ترین محورهای آن است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان زنجان با بیان اینکه هر یک از دستگاه‌های عضو این تفاهم‌نامه مسئولیت‌های مشخصی بر عهده دارند، گفت: ستاد کانون‌های مساجد نیز موظف است با معرفی طرح «مسجد، کانون نشاط»، اطلاع‌رسانی خدمات و برنامه‌های تابستانی، تولید فراخوان‌های رسانه‌ای و هنری، برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات ملی و استانی، توسعه درگاه اینترنتی «بچه‌های مسجد» و راه‌اندازی دبیرخانه رویداد ملی «ایران جوان» در مسیر تحقق اهداف این تفاهم‌نامه گام بردارد.

اسلامی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان با عنوان «هر مسجد، یک پایگاه مهارت‌آموزی محله» خبر داد و افزود: این تفاهم‌نامه با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی، ارتقای اشتغال‌پذیری، افزایش مشارکت جوانان در مهارت‌آموزی، تربیت نیروی کار ماهر و توسعه اشتغال و خوداشتغالی اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری مشترک با کمیته امداد نیز گفت: این تفاهم‌نامه در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های دو دستگاه برای جذب، رشد و توانمندسازی فرهنگی کودکان و نوجوانان، تقویت ارتباط مددجویان با مسجد، ترویج روحیه مسئولیت‌پذیری، فرهنگ کار جمعی و تربیت نسل جوان بر پایه آموزه‌های دینی منعقد می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان زنجان در پایان با بیان اینکه پیش بینی می‌شود طرح «مسجد، کانون نشاط» تابستان امسال در ۲۵۰ کانون فرهنگی هنری مساجد استان اجرا خواهد شد، خاطرنشان کرد: دوره‌های آموزشی این طرح با تأکید بر مهارت‌آموزی، استعدادیابی و توانمندسازی نوجوانان و جوانان برگزار می‌شود تا مساجد علاوه بر ایفای نقش فرهنگی و تربیتی، به پایگاه‌های مؤثر مهارت‌آموزی و اشتغال‌آفرینی در محلات تبدیل شوند.طرح «مسجد، کانون نشاط» در ۲۵۰ باب کانون فرهنگی هنری مساجد زنجان اجرا شود.