به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی با اشاره به اجرای این محدودیت اظهار کرد: محور کندوان در محدوده ولی‌آباد تا مرزن‌آباد روزهای دوشنبه ۱۳ مهرماه و دوشنبه ۲۰ مهرماه مسدود خواهد شد.

وی افزود: این محدودیت تردد در هر دو روز از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ اجرا می‌شود و رانندگان در این بازه زمانی امکان عبور از محدوده مسدودشده را نخواهند داشت.

رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست در زمان اجرای محدودیت، برنامه سفر خود را مدیریت کرده و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

عبادی ادامه داد: در مدت انسداد محور کندوان، محورهای هراز و سوادکوه برای تردد خودروها قابل استفاده خواهند بود.