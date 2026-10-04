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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

کندوان ۲ روز برای جابه جایی احشام مسدود می‌شود

کندوان ۲ روز برای جابه جایی احشام مسدود می‌شود

ساری- رئیس پلیس راه مازندران از انسداد محور کندوان در محدوده ولی‌آباد تا مرزن‌آباد در دو روز از مهرماه خبر داد و گفت: این محدودیت با هدف تأمین ایمنی تردد و جابه‌جایی احشام اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی با اشاره به اجرای این محدودیت اظهار کرد: محور کندوان در محدوده ولی‌آباد تا مرزن‌آباد روزهای دوشنبه ۱۳ مهرماه و دوشنبه ۲۰ مهرماه مسدود خواهد شد.

وی افزود: این محدودیت تردد در هر دو روز از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ اجرا می‌شود و رانندگان در این بازه زمانی امکان عبور از محدوده مسدودشده را نخواهند داشت.

رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست در زمان اجرای محدودیت، برنامه سفر خود را مدیریت کرده و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

عبادی ادامه داد: در مدت انسداد محور کندوان، محورهای هراز و سوادکوه برای تردد خودروها قابل استفاده خواهند بود.

کد مطلب 6967330

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