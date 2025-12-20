سرهنگ عبادی: کندوان به صورت موقتی مسدود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی از اعمال انسداد موقت محور کندوان به‌منظور اجرای عملیات تکمیل گالری کمرزرد خبر داد.

وی گفت: در پی درخواست اداره کل راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای استان مازندران و طی هماهنگی با سردار فرمانده انتظامی استان، با صدور مجوز عملیات کارگاه جاده‌ای، اجرای عملیات تکمیل گالری کمربند در محور کندوان در دستور کار قرار گرفته است.

سرهنگ عبادی با اشاره به جزئیات این محدودیت افزود: محور کندوان در محدوده کمربند به طول ۶۵ کیلومتر، از تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تا ۲ دی ۱۴۰۴ و در بازه زمانی ساعت ۷ صبح تا ۱۹ در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه به صورت مقطعی مسدود خواهد بود.

رئیس پلیس راه استان مازندران تصریح کرد: در زمان انسداد این محور، تردد وسایل نقلیه از مسیرهای جایگزین هراز و فیروزکوه امکان‌پذیر است و رانندگان می‌بایست با برنامه‌ریزی مناسب، مسیر سفر خود را مدیریت کنند.