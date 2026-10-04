«بازار» حلقه مفقوده تولید روستایی؛ آموزش بازاریابی اینترنتی در سمنان

محمدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های آموزشی و ترویجی جهاد کشاورزی برای بهره‌برداران استان سمنان، اظهار کرد: دوره آموزشی مهارت‌های بازاریابی و فروش اینترنتی ویژه زنان روستایی و عشایری در سالن جلسات شهید شاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان برگزار شد.

وی افزود: این دوره با هدف ارتقای مهارت‌های دیجیتال، توسعه بازار فروش و توانمندسازی اقتصادی بانوان تولیدکننده روستایی و عشایری استان، طی روزهای دوازدهم و سیزدهم مهرماه برگزار می‌شود.

توسعه زنجیره ارزش محصولات بومی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه توسعه زنجیره ارزش محصولات بومی از اهداف برگزاری این دوره است، گفت: تسهیل دسترسی تولیدکنندگان خرد به بازارهای سراسری و فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی مؤثرتر بانوان در اقتصاد خانواده‌های روستایی و عشایری از دیگر اهداف این رویداد است.

قاسمی با اشاره به اهمیت آموزش بهره‌برداران در حوزه بازاریابی و فروش، تصریح کرد: بازار یکی از مهم‌ترین مشکلات بهره‌برداران بخش کشاورزی و دامداری در روستاهای استان سمنان است و باید برای رفع این چالش، راهکارهای جدید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: تلاش داریم بهره‌برداران را با روش‌های جدید فروش محصولات آشنا کنیم تا بتوانند از ظرفیت‌های موجود برای توسعه بازار و عرضه بهتر محصولات خود استفاده کنند.

حرکت به سمت بازارهای جدید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: آموزش مهارت‌های بازاریابی و فروش اینترنتی می‌تواند به تولیدکنندگان خرد، به‌ویژه بانوان روستایی و عشایری، در دسترسی بهتر به بازار و معرفی محصولات کمک کند.

قاسمی افزود: توانمندسازی تولیدکنندگان و ایجاد فرصت برای حضور مؤثرتر آنان در بازارهای جدید، از جمله رویکردهایی است که در برنامه‌های آموزشی و ترویجی جهاد کشاورزی استان دنبال می‌شود.