به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی افشار ظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی بررسی راهکارهای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع تولید در استان اظهار کرد: بخش کشاورزی همدان دارای توانمندی‌های بالقوه‌ای است که با اتخاذ راهبردهای دقیق، برنامه‌ریزی هدفمند و افزایش ارزش افزوده می‌تواند سهم چشمگیری در بازارهای بین‌المللی کسب کند.

وی با آسیب‌شناسی اقدامات گذشته در حوزه تجارت خارجی تاکید کرد: تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد برگزاری جلسات بدون خروجی و سفرهای اقتصادی بدون پیگیری مستمر، دستاورد پایداری به همراه نخواهد داشت و رویکرد نوین حوزه صادرات باید استراتژیک، توسعه‌محور، اجرایی و توام با اقدام میدانی باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی، شناخت بازارهای هدف و دیپلماسی فعال اقتصادی را اضلاع اصلی موفقیت در عرصه صادرات عنوان کرد و افزود: بهره‌گیری از این مولفه‌ها نیازمند شناسایی دقیق زنجیره تولید و معرفی منسجم آن به تجار و بازارهای منطقه‌ای و جهانی است.

خانجانی افشار با برشمردن مزیت‌های رقابتی استان تصریح کرد: محصولاتی نظیر سیر، گردو و کشمش از قابلیت‌های صادراتی برجسته‌ای برخوردارند و می‌توان با برندسازی اصولی و بهره‌گیری از استانداردهای تجاری ارزش افزوده بالایی را عاید تولیدکنندگان کرد و جایگاه محصولات استان را در بازارهای ملی و فرامرزی ارتقا بخشید.

وی در ادامه با تاکید بر ایجاد بستر هماهنگی بین‌دستگاهی گفت: تشکیل دبیرخانه توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان می‌تواند سازوکاری سیستماتیک به منظور پیشبرد برنامه‌ها، تعریف شاخص‌های ارزیابی عملکرد و پایش زمان‌بندی توافقات ایجاد کند تا همه بخش‌های ذی‌ربط با انسجام گام بردارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان حضور فعال در نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی، ارتباط رو در رو با فعالان اقتصادی خارجی و استمرار در اجرای توافقات و تفاهم‌نامه‌ها را راهکاری کلیدی برای توسعه بازار محصولات دانست.

خانجانی افشار در پایان خاطرنشان کرد: پیوند تمرکز، استمرار و رفتار سیستماتیک با پتانسیل‌های تولیدی موجود در استان نقطه عطفی در رونق اقتصادی، افزایش درآمدهای ارزی و توسعه پایدار بخش کشاورزی همدان خواهد بود.