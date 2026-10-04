پروژه خورشید مصنوعی چین یک گام جلو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، یک منطقه مهندسی بزرگ که به همجوشی هسته ای اختصاص دارد در شرق چین افتتاح شده است. این پروژه گامی شفاف در جهت برطرف کردن شکاف بین آزمایش های لابراتوری کوچک ونمایش توان در مقیاس صنعتی به حساب می آید.

تکنسین ها این پردیس را در هی فی راه اندازی کرده اند که میزبان «توکامک ابررسانای آزمایشی پلاسمای سوزان» یا BEST خواهد بود. شبکه دولتی CCTV چین گزارش داده این دستگاه با هدف اثبات امکان تولید برق قابل‌مصرف از طریق همجوشی برای نخستین بار طراحی شده است. مهندسان قصد دارند در حدود سال ۲۰۳۰، آزمایش‌های عملیاتی تولید برق را اجرا کنند.

همجوشی هسته ای تلاشی برای تقلید در واکنش های فیزیکی است که در خورشید رخ می دهند. این فرایند هسته‌های اتمی سبک را در دماهای بسیار بالا و تحت فشار شدید به هم نزدیک می‌کند. چنین واکنشی مقادیر عظیمی انرژی آزاد می‌کند. برخلاف ایستگاه‌های شکافت هسته‌ای موجود، همجوشی هیچ زباله فرااورانیومی با عمر طولانی یا میله‌های سوخت مصرف‌شده‌ای ایجاد نمی‌کند و هیچ خطری از ذوب شدن ناگهانی را به همراه ندارد.

واحد مذکور در هی فی هم اکنون بیش از نصف راکتور اصلی را تکمیل کرده است. رهبران پروژه پیش بینی می کنند ساخت آن تا پایان ۲۰۲۷ میلادی تکمیل شود. تکنسین ها نیز هم اکنون کار روی پیچیده ترین مرحله هسته راکتور را آغاز کرده اند.

این ماشین به آهنرباهای ابر رسانای عظیم برای ایجاد میدان مغناطیسی قدرتمند متکی است. این میدان ها ابرهای پلاسما بسیار داغ را در یک جا معلق نگه می دارد و به این ترتیب هیچ وقت سطوح داخلی را لمسنمی کند. واکنش اصلی داخل یک اتاق خلا تقویت می شود. یک سپر گرمایی دور اتاق وجود دارد که از بین رفتن گرما جلوگیری می کند. مهندسان هم اکنون مشغول نصب ابزارهای دقیق و حسگرها داخل محفظه هستند.

این پروژه براساس داده های عملیاتی جمع آوری شده از تست یک راکتور چینی به نام EAST انجام می شود. ماشین مذکور با نگهداری پلاسما با دمای ۱۰۰ میلیون درجه سانتیگراد به مدت ۱۰۶۶ ثانیه در ژانویه ۲۰۲۵ میلادی یک بنچمارک جهانی ایجاد کرد.