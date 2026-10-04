اسکندر پاسالار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‌سوزی از صبح امروز در پاساژ خلیج فارس بازار عسلویه آغاز شده و با توجه به شدت حریق، آتش به پاساژ همجوار نیز سرایت کرده است.

وی افزود: با وجود تلاش مستمر نیروهای آتش‌نشانی، این آتش‌سوزی تاکنون به طور کامل مهار نشده و عملیات برای کنترل و خاموش کردن حریق همچنان ادامه دارد.

فرماندار عسلویه تصریح کرد: نیروهای آتش‌نشانی شهرداری‌های منطقه در کنار نیروهای امدادی و آتش‌نشانی صنایع مستقر در منطقه در حال تلاش برای مهار آتش هستند.

پاسالار خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی در تلاش هستند ضمن جلوگیری از گسترش بیشتر حریق به واحدهای تجاری و ساختمان‌های مجاور، آتش را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار کنند.