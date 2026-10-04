بازداشت۱۰ نفر در پرونده برداشت ۱۳میلیاردتومانی از حساب شرکتی در صفادشت

محمدتقی اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از بازداشت ۱۰ نفر در پرونده برداشت غیرمجاز ۱۳ میلیارد تومان از حساب یک شرکت در یکی از بانک های این شهر خبر داد و گفت: بیش از ۱۰ میلیارد تومان از وجوه برداشت‌شده شناسایی و به حساب شرکت بازگردانده شده است.

وی اظهار کرد: این برداشت با استفاده از اسناد و دستورات جعلی انجام شده و پس از تشکیل پرونده قضایی، تحقیقات ویژه برای شناسایی عوامل و بررسی ابعاد آن آغاز شده است.

اسدی افزود: در جریان تحقیقات تخصصی و بررسی اسناد، تصاویر دوربین‌های مداربسته و تجهیزات الکترونیکی، تاکنون ۱۰ نفر از متهمان بازداشت شده‌اند و تجهیزات مرتبط با اقدامات مجرمانه نیز کشف شده است.

رئیس دادگاه عمومی بخش صفادشت ادامه داد: یکی از مسئولان بانکی این شهر نیز در ارتباط با پرونده بازداشت شده است.

اسدی با اشاره به بررسی اسناد و تراکنش‌های مالی کشف‌شده گفت: شواهد اولیه از احتمال وجود گردش مالی گسترده و پولشویی حکایت دارد و ابعاد این موضوع در دست بررسی است.

وی تأکید کرد: تحقیقات برای شناسایی دیگر افراد مرتبط و تعیین ابعاد واقعی پرونده همچنان ادامه دارد.