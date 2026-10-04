به گزارش خبرگزاری مهر، طاها نجفی ظهر یکشنبه اظهار کرد: با اشراف و اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات و با صدور دستورات لازم قضایی متهمی که مبادرت به ارسال تصاویر شهروندان و برخی مراکز حساس و مهم شهرستان رزن برای رسانه‌ها و شبکه‌های معاند می‌کرد، ردگیری، شناسایی و بازداشت شد.

وی با بیان اینکه متهم هم‌اکنون با صدور قرار تامین قانونی در بازداشت موقت به سر می‌برد، افزود: تحقیقات مقدماتی پیرامون ابعاد مختلف اقدامات متهم با سرعت و دقت در شعبه قضایی مربوطه در حال پیگیری و تکمیل است.

دادستان رزن تصریح کرد: فرد دستگیرشده برادر متهم دیگری است که پیش‌تر نیز با اتهاماتی مشابه در سطح این شهرستان بازداشت شده بود.

نجفی با هشدار نسبت به هرگونه تحرک مخل امنیت روانی و فیزیکی جامعه تاکید کرد: مرجع قضایی با همکاری و تعامل مستمر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هرگونه اقدام خلاف قانون علیه امنیت کشور را با جدیت، قاطعیت و در چارچوب ضوابط قانونی رصد و برخورد می‌کند.

وی تصریح کرد: جزئیات تکمیلی این پرونده پس از اتمام تحقیقات قضایی به اطلاع عموم خواهد رسید.