به گزارش خبرنگار مهر، انور رشیدی ظهر یکشنیه، در جریان بازدید از عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح میدان محمدی، این پروژه را یکی از طرح‌های مهم ترافیکی در ورودی شرقی شهر عنوان کرد و اظهار داشت: موقعیت این تقاطع به دلیل قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال به جنوب، دسترسی به ناحیه منفصل شهری، شهرک صنعتی، بهشت محمدی و همچنین تردد مسافران و خودروهای ترانزیتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از تردد کامیون‌ها، تانکرهای حمل سوخت و خودروهای ورودی به سنندج از مسیر همدان و تهران در این محدوده انجام می‌شود و نبود کنارگذر شرقی شهر موجب شده بار ترافیکی بیشتری بر این محور تحمیل شود.

شهردار سنندج با اشاره به روند شکل‌گیری پروژه تقاطع محمدی بیان کرد: مطالعات و جانمایی این تقاطع از دوره ششم شورای اسلامی شهر در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۴۰۱ پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای با قرارگاه خاتم نیز تهیه شد که به دلایلی به مرحله اجرا نرسید.

رشیدی ادامه داد: پس از آن پروژه سه بار به فراخوان گذاشته شد و در نهایت یک شرکت بومی استان به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد و قرارداد اجرای پروژه از سال ۱۴۰۲ به صورت تجمیعی منعقد شد.

وی طول این پروژه را ۶۳۸ متر با عرض ۹ متر اعلام کرد و گفت: در طراحی اولیه ۱۱ ستون برای پروژه پیش‌بینی شده بود، اما در ادامه و با پیشنهاد مشاور و کارفرما، اصلاحاتی در تعداد و عمق ستون‌ها با هدف مدیریت هزینه‌های اجرایی صورت گرفت.

معارضات تأسیساتی و مشکلات پیمانکار

شهردار سنندج یکی از چالش‌های اجرای پروژه را وجود معارضات تأسیساتی عنوان کرد و گفت: انتقال خطوط فیبر نوری، گاز، آب و برق در ورودی شهر از جمله مواردی بود که روند اجرای پروژه را تحت تأثیر قرار داد و با همکاری دستگاه‌های مختلف استان بخش عمده این مشکلات برطرف شد.

رشیدی با اشاره به تأخیرهای ایجادشده در پروژه اظهار کرد: موضوع تعدیل قیمت‌ها و تأخیرهای مجاز پیمانکار نیز از دیگر مسائلی است که در روند اجرای پروژه تأثیر گذاشته و اکنون برای حل مشکلات حقوقی موجود، پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وی افزود: استاندار کردستان نیز امروز از پروژه بازدید کرد و بر برگزاری جلسه‌ای در استانداری برای بررسی و رفع مسائل حقوقی میان شهرداری و پیمانکار تأکید داشت که امیدواریم با برگزاری این جلسه، روند اجرای پروژه شتاب بیشتری بگیرد.

تقاطع محمدی در سه فاز اجرا می‌شود

شهردار سنندج با بیان اینکه پروژه تقاطع محمدی در سه فاز طراحی شده است، گفت: فازهای دوم و سوم این طرح شامل پل‌های روگذر خواهد بود و جزئیات مربوط به این مراحل پس از نهایی شدن مسائل قراردادی و اجرایی در زمان مناسب اطلاع‌رسانی می‌شود.

رشیدی همچنین به درخواست‌های برخی ساکنان مجاور پروژه اشاره کرد و افزود: در جریان بازدید امروز، تعدادی از همسایگان درباره نحوه اجرای برخی بخش‌ها پیشنهادهایی مطرح کردند که از جمله آنها تغییر بخش‌هایی از دیوار به ستون بود. این موارد در چارچوب ضوابط فنی و قرارداد بررسی خواهد شد.

وی تأکید کرد: مدیریت شهری خود را متعهد به توزیع عادلانه خدمات در نقاط مختلف سنندج می‌داند و اجرای پروژه‌های بزرگ به معنای برخورداری شهرداری از منابع مالی مازاد نیست، بلکه تلاش شده از ظرفیت قراردادهای نقدی و غیرنقدی، مولدسازی و تهاتر املاک برای پیشبرد طرح‌های عمرانی استفاده شود.

تأکید بر ایمن‌سازی محور دکتر حسینی

شهردار سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تردد خودروهای سنگین در بلوار دکتر حسینی، خواستار اجرای الزامات ایمنی این محور شد و گفت: تردد تانکرهای سوخت و کامیون‌ها در این مسیر، با توجه به نبود کنارگذر شرقی سنندج، ضرورت توجه جدی به ایمنی محور را دوچندان کرده است.

رشیدی با اشاره به حوادث گذشته در این مسیر اظهار کرد: جان و مال شهروندان برای مدیریت شهری اهمیت اساسی دارد و بر اساس مصوبات شورای راهبری تصادفات و ایمنی راه‌های استان، دستگاه‌های مسئول باید نسبت به نصب پل عابر پیاده، تجهیزات ترافیکی، روکش آسفالت و سایر اقدامات ایمن‌سازی اقدام کنند.

وی ادامه داد: شهرداری سنندج در دوره فعلی نسبت به آسفالت، تجهیزات، حریم فضای سبز و برخی اقدامات ایمنی در بلوار دکتر حسینی ورود کرده است، اما با توجه به حجم تردد در این محور، اجرای کامل الزامات ایمنی نیازمند همکاری دستگاه‌های متولی حمل‌ونقل جاده‌ای و راهداری است.

رشیدی خاطرنشان کرد: برای اجرای مصوبات موجود درباره ایمن‌سازی این محور، به دستگاه‌های مربوطه فرصت داده خواهد شد و در صورت انجام نشدن اقدامات مورد نیاز، موضوع محدودیت یا انسداد مسیر بر اساس ضوابط و مصوبات گذشته قابل بررسی خواهد بود.

تأکید بر اجرای قانون درباره بهشت محمدی

شهردار سنندج همچنین درباره وضعیت مسیر دسترسی به بهشت محمدی گفت: در این زمینه نیز آرای دیوان وجود دارد که بر اساس آن، دستگاه‌های متولی حمل‌ونقل جاده‌ای و راهداری باید نسبت به روکش آسفالت، ایمن‌سازی، نورپردازی و نگهداری مسیر اقدام کنند.

وی افزود: هدف مدیریت شهری از طرح این موضوع، انتقال مسئولیت به دیگران نیست، بلکه اجرای قانون و فراهم کردن شرایط ایمن برای تردد شهروندان است.

رشیدی در پایان گفت: تلاش می‌کنیم با برگزاری جلسه در استانداری و رفع مشکلات حقوقی موجود با پیمانکار، روند اجرای تقاطع محمدی ساماندهی شود و اخبار مربوط به فازهای دوم و سوم این پروژه نیز پس از قطعی شدن قراردادها و برنامه اجرایی به اطلاع مردم سنندج خواهد رسید.