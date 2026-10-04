استاندار کردستان: اجرای عملیات تقاطع بهشت محمدی سنندج تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی ظهر یکشنبه در جریان بازدید از عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح بهشت محمدی سنندج اظهار کرد: این پروژه از سال ۱۴۰۲ آغاز شده اما تاکنون پیشرفت قابل قبولی نداشته و مطالبه مردم برای تعیین تکلیف و تسریع در اجرای آن جدی است.

وی افزود: بخشی از مشکلات موجود به مسائل حقوقی میان پیمانکار و کارفرما مربوط می‌شود که تاکنون در چند جلسه عمرانی مورد بررسی قرار گرفته، اما به نتیجه نهایی نرسیده است و پیگیری برای رفع این موانع همچنان ادامه دارد.

ضرورت تسریع در اجرای پروژه

استاندار کردستان ادامه داد: در بازدید امروز تأکید شد پیمانکار عملیات اجرایی را با سرعت بیشتری ادامه دهد و همزمان موضوعات حقوقی موجود میان پیمانکار و کارفرما نیز در دستور کار قرار گیرد تا پروژه از وضعیت فعلی خارج شود.

لهونی با تأکید بر ضرورت تعیین یک برنامه مشخص برای اتمام پروژه گفت: پیمانکار و کارفرما موظف شدند موضوعات فنی و قراردادی را مجدداً بررسی و مشخصات و نقشه‌های مورد نیاز را تعیین تکلیف کنند و پیمانکار نیز متعهد شده است کار را با سرعت بیشتری دنبال کند.

وی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی پروژه متوقف نبوده، اما سرعت اجرای آن به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید روند کار به شکل محسوسی شتاب بگیرد.

تعیین تکلیف مشکلات حقوقی در استانداری

استاندار کردستان با اشاره به حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان در محل پروژه گفت: اگر برای ادامه عملیات، جابه‌جایی تأسیسات خدماتی ضرورت داشته باشد، دستگاه‌های مربوطه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به انجام آن اقدام و همکاری لازم را با پروژه داشته باشند.

لهونی افزود: هدف این است که به موازات ادامه عملیات اجرایی، مشکلات حقوقی نیز حل شود و پروژه در کمترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی با بیان اینکه برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه نیز باید مشخص شود، اظهار کرد: از پیمانکار خواسته شده برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه را ارائه کند تا روند پیشرفت کار بر اساس یک زمان‌بندی مشخص دنبال و میزان تحقق آن نیز قابل ارزیابی باشد.

استاندار کردستان در پایان گفت: پس از این بازدید، جلسه‌ای در استانداری برای بررسی موضوعات مطرح‌شده و جمع‌بندی درباره نحوه ادامه پروژه برگزار خواهد شد تا تصمیمات لازم برای رفع موانع و تسریع در عملیات اجرایی تقاطع بهشت محمدی اتخاذ شود.