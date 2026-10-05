حضور ۸۹ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی دانشگاه های جهان تایمز ۲۰۲۷

به گزارش خبرنگار مهر، تایمز آموزش عالی رتبه بندی دانشگاه های جهانی ۲۰۲۷ را منتشر کرد. این رتبه بندی فهرست بهترین دانشگاه های جهان شامل ۲ هزار و ۲۹۷ موسسه از ۱۱۸ کشور و سرزمین است.

براساس این رتبه بندی، برای یازدهمین سال متوالی دانشگاه آکسفورد رتبه یک را کسب کرده است که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.

در رتبه بندی دانشگاه های جهانی تایمز ۲۰۲۷ برای اولین بار قاره آسیا از قاره اروپا پیش افتاده است و دانشگاه های آسیایی رتبه های بالایی را کسب کرده اند. سه دانشگاه آسیایی برای اولین بار در جمع ۱۵ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته اند.

دانشگاه تسینگهوا چین به رتبه ۱۱ صعود کرده است و از موسسه تکنولوژی زوریخ سوئیس ETH پیشی گرفت، همچنین دانشگاه ملی سنگاپور (NUS) به رتبه ۱۵ رسید.

رتبه ها براساس کیفیت آموزش (تدریس)، محیط پژوهش، کیفیت پژوهش، صنعت، چشم انداز بین المللی بدست آمده است.

نام دانشگاه/ رتبه جهانی

رتبه جهانی ۴۰۱-۴۵۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر/ دانشگاه علم و صنعت ایران/ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه/ دانشگاه صنعتی شریف/ دانشگاه تهران

رتبه جهانی ۵۰۱-۵۵۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه جهانی ۵۵۱–۶۰۰

دانشگاه صنعتی شیراز

رتبه جهانی ۶۵۱-۷۰۰

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رتبه جهانی ۷۰۱-۸۰۰

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل/ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ دانشگاه علوم پزشکی ایران/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/ دانشگاه صنعتی اصفهان/ دانشگاه علوم پزشکی کردستان/ دانشگاه علوم پزشکی سمنان/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز/ دانشگاه تبریز/ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

رتبه جهانی ۸۰۱–۱۰۰۰

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز/ دانشگاه علوم پزشکی اراک/ دانشگاه علوم پزشکی بابل/ دانشگاه علوم پزشکی گلستان/ دانشگاه علوم پزشکی کرمان/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان/ دانشگاه شهید بهشتی/ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود/ دانشگاه شیراز/ دانشگاه ارومیه

رتبه جهانی ۱۰۰۱-۱۲۰۰

دانشگاه فردوسی مشهد/ دانشگاه علوم پزشکی گناباد/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ دانشگاه علوم پزشکی ایلام/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی/ دانشگاه سمنان/ دانشگاه شهید باهنر کرمان/ دانشگاه کاشان/ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

رتبه جهانی ۱۲۰۱-۱۴۰۰

دانشگاه حکیم سبزواری/ دانشگاه بین المللی امام خمینی/ دانشگاه علوم پزشکی کاشان/ دانشگاه خوارزمی/ دانشگاه خلیج فارس/ دانشگاه صنعتی سهند/ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد/ دانشگاه اصفهان/ دانشگاه کردستان/ دانشگاه مراغه/ دانشگاه مازندران/ دانشگاه محقق اردبیلی/ دانشگاه یزد

رتبه جهانی ۱۴۰۱-۱۶۰۰

دانشگاه علامه طباطبایی/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/ دانشگاه بوعلی سینا همدان/ دانشگاه رازی کرمانشاه/ دانشگاه شهرکرد/ دانشگاه گیلان/ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی/ دانشگاه زنجان

رتبه جهانی ۱۶۰۱-۱۸۰۰

دانشگاه الزهرا (س)/ دانشگاه اراک/ دانشگاه قم/ دانشگاه سیستان و بلوچستان

رتبه جهانی ۱۸۰۱-۲۰۰۰

دانشگاه دامغان/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ دانشگاه شاهد/ دانشگاه هرمزگان

رتبه جهانی ۲۰۰۱+

دانشگاه پیام نور/ دانشگاه بیرجند

بدون رتبه

دانشگاه علوم پزشکی زابل/ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج/ دانشگاه صنعتی ارومیه/ دانشگاه علم و فرهنگ/ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار/ دانشگاه حضرت معصومه (ع) قم/ دانشگاه بناب/ دانشگاه صنعتی قم/ دانشگاه صنعت نفت/ دانشگاه صنعتی کرمانشاه/ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان/ دانشگاه فسا/ دانشگاه صنعتی اراک/ دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

نظام رتبه‌بندی جهانی تایمز، عملکرد دانشگاه‌ها را بر اساس ۱۷ شاخص در پنج گروه اصلی ارزیابی می‌کند. این گروه‌ها شامل آموزش با وزن ۲۹.۵ درصد، محیط پژوهش با ۲۹ درصد، کیفیت پژوهش با ۳۰ درصد، صنعت با ۴ درصد و وجهه بین‌المللی با ۷.۵ درصد هستند.

گفتنی است بخشی از داده‌های مورد استفاده در این نظام رتبه‌بندی از بانک‌های اطلاعات علمی معتبر بین‌المللی استخراج می‌شود. همچنین، مؤسسه تایمز برای سنجش شاخص شهرت علمی، از استادان و پژوهشگران مطرح و معتبر در سراسر جهان نظرسنجی می‌کند.