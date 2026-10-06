رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: رتبه نخست کشور را حفظ کردیم

علی سروش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در تازه‌ترین نتایج نظام رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز ۲۰۲۷، با قرار گرفتن در بازه رتبه جهانی ۴۰۱ تا ۴۵۰، برای سومین سال متوالی رتبه نخست میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را به دست آورده است.

وی افزود: این دانشگاه همچنین برای دومین سال پیاپی در جایگاه دوم میان دانشگاه‌های کشور قرار گرفته که استمرار این جایگاه، حاصل ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه و تلاش مجموعه‌ای از اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و کارکنان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تداوم حضور دانشگاه در نظام‌های معتبر بین‌المللی رتبه‌بندی، علاوه بر تقویت اعتبار علمی آن در سطح ملی و جهانی، ظرفیت دانشگاه را برای توسعه پژوهش‌های اثرگذار، ارتقای کیفیت آموزش و گسترش همکاری‌های علمی با مراکز دانشگاهی جهان نشان می‌دهد.

سروش گفت: یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی تایمز، وجهه بین‌المللی دانشگاه است که علوم پزشکی کرمانشاه در این بخش با کسب امتیاز ۶۸.۵ درصد، بالاترین امتیاز را در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به دست آورده است.

وی افزود: کسب این امتیاز نشان‌دهنده ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای توسعه ارتباطات علمی و تقویت تعاملات بین‌المللی است و می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر دانشگاه در عرصه‌های علمی جهانی را فراهم کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: نظام رتبه‌بندی تایمز دانشگاه‌ها را بر اساس شاخص‌هایی همچون آموزش، محیط پژوهش، کیفیت پژوهش، ارتباط با صنعت و وجهه بین‌المللی ارزیابی می‌کند و جایگاه به دست آمده نتیجه عملکرد دانشگاه در مجموعه این حوزه‌ها است.

سروش تأکید کرد: قرار گرفتن دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در بازه رتبه ۴۰۱ تا ۴۵۰ جهان، حاصل استمرار تلاش‌های علمی و پژوهشی مجموعه دانشگاه برای ارتقای عملکرد در شاخص‌های مختلف ارزیابی و تقویت جایگاه آن در سطح ملی و بین‌المللی است.