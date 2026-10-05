خطر HPV کاملا جدی است؛ نگرانی یک ویروس شناس

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از نگرانی های شایع در خصوص کنترل ویروس HPV در کشور، قبح این مسئله است که به راحتی نمی توان درباره خطرات آن صحبت کرد. درست مثل دهه ۷۰ که نمی شد از ویروس HIV/ایدز در کشور صحبت کرد. زیرا، شیوع این نوع ویروس ها، در ارتباط با رفتارهای جنسی قرار دارند و اگر نتوانیم این رفتارها را کنترل کنیم، عواقب ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت.

HPV یک عفونت ویروسی شایع است که معمولاً باعث رشد غیرطبیعی پوست یا غشای مخاطی و بروز زگیل می‌شود. در بیشتر موارد عفونت HPV خود به خود بهبود پیدا می‌کند اما بعضی از انواع عفونت‌های HPV باعث ایجاد زگیل تناسلی می‌شوند و می‌توانند انواع مختلفی از سرطان مثل سرطان دهانه رحم و مقعد را ایجاد کنند.

واکسن‌ها می‌توانند به محافظت در برابر سویه‌های HPV که باعث ایجاد زگیل تناسلی و در بعضی موارد سرطان دهانه رحم می‌شوند، کمک کنند.

سیدمحمد جزایری، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نسبت به افزایش موارد ابتلا به عفونت HPV در جامعه ابراز نگرانی می کند و می گوید: متاسفانه این عفونت را می توان در افرادی که به سن بلوغ و حتی کهنسالی رسیده اند، مشاهده کرد.

وی با به کار بردن واژه «بیداد می کند» برای اوج گیری ابتلا به عفونت HPV در جامعه، می افزاید: در کشورهای غربی، شیوع این بیماری رو به پایین است؛ اما در کشور ما نه آموزش و نه واکسیناسیون آن وجود دارد.

جزایری، علت را در «قبح» مسئله دنبال می کند و می گوید: متاسفانه جمعیت در معرض خطر این عفونت، نه آموزش می بینند و نه واکسن می زنند. البته واکسن آن در کشور وجود دارد، اما برنامه واکسیناسیون نداریم.

وی با عنوان این مطلب که وضعیت خوبی نیست، می افزاید: من معتقدم در وهله اول باید واکسن بزنیم بعد سراغ آموزش برویم.

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اوج ابتلا به این عفونت را در سنین ۲۵ تا ۳۰ سال عنوان کرد که در حال گسترش است.

ویروس HPV یک عامل انتقالی جنسی است که از طریق روش‌هایی مانند رابطه جنسی، تماس جنسی، تماس با پوست، لثه، دهان و اندام تناسلی به افراد دیگر منتقل می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به اینکه HPV در حال حاضر شایع‌ترین عفونت آمیزشی پاپیلوما در جهان است، می گوید: مجامع بین‌المللی معتبر رسما اعلام کرده اند هر فردی اعم از زن و مرد در سن باروری حداقل یکبار به این ویروس مبتلا خواهد شد.

بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی، حدود ۲۰ درصد از سرطان‌ها توسط ویروس‌ها ایجاد می‌شوند و از این میزان، یک سوم مربوط به HPV است.