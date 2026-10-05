به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، مطالعه‌ای بر روی بیش از ۴۸ هزار مورد مراجعه کودکان مبتلا به آسم، نشان داد که احتمال بروز حملات آسم در خانه‌هایی که در آن‌ها فردی از ویپ استفاده می‌کرد، افزایش یافته است.

دکتر «برایان جنسن»، نویسنده اصلی این پژوهش و دانشیار و متخصص اطفال در بیمارستان کودکان فیلادلفیا، گفت: «بسیاری از والدین بر این باورند که سیگارهای الکترونیکی جایگزین ایمن‌تری برای سیگارهای معمولی هستند، چه برای خودشان و چه برای سلامت فرزندانشان. یافته‌های ما نشان می‌دهد که این تصور در مورد کودکان مبتلا به آسم صدق نمی‌کند.»

این مطالعه داده‌های مربوط به ۴۸ هزار مراجعه به مراکز درمانی در یک شبکه بزرگ مراقبت از کودکان در ایالات متحده را تحلیل کرد. تمام این مراجعات در یک دوره ۳۳ ماهه انجام شده و شامل کودکانی (یک‌ساله و بالاتر) بود که سرپرستان آن‌ها گزارش داده بودند در خانه از دخانیات و سیگار الکترونیکی استفاده می‌شود.

به‌طور کلی، در ۹ درصد از موارد مراجعه، گزارش شده بود که در خانه کودک، هم از دخانیات و هم از سیگار الکترونیکی استفاده می‌شود؛ در ۵ درصد موارد تنها مصرف دخانیات و در ۳ درصد موارد تنها استفاده از ویپ گزارش شده بود.

ترکیب استفاده از سیگارهای دخانی و ویپ در خانه، منجر به بالاترین میزان تشدید علائم آسم در کودکان شد. به گفته محققان، موارد مرتبط با آسم شامل علائم آسم در شب و هنگام فعالیت، استفاده بیشتر از اسپری‌های استنشاقی و بستری شدن بیشتر در بیمارستان بود.

با این حال، گروه دکتر جنسن گزارش داد که قرار گرفتن در معرض دود دست‌دوم سیگار یا بخار ویپ (به‌صورت جداگانه) نیز همچنان با افزایش بروز حملات آسم و علائم مرتبط با فعالیت در کودکان مرتبط بوده است.

دکتر جنسن در یک بیانیه خبری گفت: «در مورد کودکان، هیچ سطح ایمنی برای قرار گرفتن در معرض دخانیات یا سیگار الکترونیکی وجود ندارد. والدین و سرپرستانی که از هرگونه محصول دخانی یا حاوی نیکوتین استفاده می‌کنند، باید تمام تلاش خود را برای ترک آن به کار گیرند.»

او اظهار داشت که ترک سیگار نباید با روی آوردن به ویپ همراه باشد.