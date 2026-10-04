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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

ایران قهرمان المپیاد نجوم و اخترفیزیک جهان شد

ایران قهرمان المپیاد نجوم و اخترفیزیک جهان شد

تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک (IOAA ۲۰۲۶)، موفق به کسب ۵ مدال طلا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک (IOAA ۲۰۲۶) که از ۳ تا ۱۳ مهر ۱۴۰۵ (۲۵سپتامبر تا ۵ اکتبر ۲۰۲۶) در شهر هانوی ویتنام برگزار شد، موفق به کسب ۵ مدال طلا شد.

در این دوره از رقابت‌ها که با حضور بیش از ۶۶ کشور و بیش از ۳۲۰ دانش‌آموز از سراسر جهان برگزار شد، سارینا علم‌پور، محمدحسین حسینی، هیربد فودازی، حسین معصومی و ارشیا میرشمسی کاخکی موفق به کسب مدال طلا شدند.

اعضای تیم ایران با ارائه عملکردی درخشان، بار دیگر توان علمی دانش‌آموزان کشور را به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 6967509
محمد رضازاده

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    نظرات

    • محمد IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      21 2
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      درود بیکران، بسیار باعث سربلندی ایران است
    • ایلیا IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      3 0
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      ایول،،دمتون گرم،،به کوری چشم دشمنای ملت و صد البته خودتحقیرای مزدور
    • سارا IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      2 0
      پاسخ
      باریکلا! دست مریزاد!
    • حجت IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      0 0
      پاسخ
      فقط لطفا براشون ارزش قایل بشین تا در نهایت منجر به پیشرفت ملت و کشورمان بشه.

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