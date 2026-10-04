ایران قهرمان المپیاد نجوم و اخترفیزیک جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک (IOAA ۲۰۲۶) که از ۳ تا ۱۳ مهر ۱۴۰۵ (۲۵سپتامبر تا ۵ اکتبر ۲۰۲۶) در شهر هانوی ویتنام برگزار شد، موفق به کسب ۵ مدال طلا شد.

در این دوره از رقابت‌ها که با حضور بیش از ۶۶ کشور و بیش از ۳۲۰ دانش‌آموز از سراسر جهان برگزار شد، سارینا علم‌پور، محمدحسین حسینی، هیربد فودازی، حسین معصومی و ارشیا میرشمسی کاخکی موفق به کسب مدال طلا شدند.

اعضای تیم ایران با ارائه عملکردی درخشان، بار دیگر توان علمی دانش‌آموزان کشور را به نمایش گذاشتند.