قهرمانی جوانان ایرانی در المپیاد نجوم، تداوم میراث علمی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی، در پی قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران با کسب پنج مدال طلا و برای سومین سال پیاپی، این موفقیت را جلوه‌ای درخشان از استعداد، توانایی و همت نسل جوان ایران و نشانه‌ای از تداوم سنت دیرپای دانش‌پژوهی در این سرزمین دانست. متن پیام رئیس بنیاد ایران‌شناسی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

به نام خداوندی که آسمان‌ها و زمین را به دانش و حکمت آراست

آسمان، از دیرباز یکی از بلندترین افق‌های اندیشه ایرانی بوده است؛ آسمانی که ایرانیان تنها به تماشای آن ننشستند، بلکه با دیده پرسشگر علم، به جست‌وجوی رازها و نظم شگفت‌انگیز آن پرداختند.

قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران با کسب پنج مدال طلا و برای سومین سال پیاپی، مایه خرسندی و سربلندی همه ایرانیان و جلوه‌ای درخشان از استعداد، توانایی و همت نسل جوان این سرزمین است؛ نسلی که امروز در میدان علم، نام ایران را با شایستگی بر بلندای جهان نشانده است.

این افتخار را هنگامی که در آینه تاریخ ایران می‌نگریم، جلوه‌ای تازه از یک سنت دیرپا می‌یابیم؛ سنتی که در آن دانش، جست‌وجوی حقیقت و شناخت آسمان، بخشی از هویت علمی و تمدنی ایران بوده است.

از ابوریحان بیرونی، که با نگاهی ژرف به شناخت زمین و آسمان پرداخت، تا خواجه نصیرالدین طوسی، که رصدخانه مراغه را به یکی از کانون‌های بزرگ دانش در جهان آن روزگار بدل ساخت، و غیاث‌الدین جمشید کاشانی، که با محاسبات دقیق خود گامی بلند در پیشرفت ریاضیات و نجوم برداشت، تاریخ ایران سرشار از دانشمندانی است که آسمان را عرصه‌ای برای کشف حقیقت و گشودن مرزهای تازه دانش می‌دانستند.

امروز، فرزندان جوان ایران در امتداد همین میراث گران‌بها، بار دیگر چشم به آسمان دوخته‌اند؛ نه برای تکرار گذشته، بلکه برای گشودن افق‌های تازه.

پنج مدال طلا، تنها نشان یک پیروزی علمی نیست؛ نشانه تداوم چشمه‌ای از دانش و اندیشه است که قرن‌ها در این سرزمین جوشیده و امروز در نسل تازه‌ای از ایرانیان جلوه‌گر شده است.

این موفقیت ارزشمند را به دانش‌آموزان عزیز و پرافتخار تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک، خانواده‌های گرامی آنان، استادان و مربیان و همه دست‌اندرکاران این افتخار ملی صمیمانه تبریک می‌گویم.

امید است این جوانان شایسته، که امروز در آسمان علم جهان می‌درخشند، فردا نیز با دانش، خلاقیت و اخلاق، در ساختن ایرانی آبادتر و سربلندتر نقش‌آفرین باشند و این میراث گران‌قدر را به نسل‌های پس از خود بسپارند.

ایران، سرزمینی است که قرن‌ها ستارگان آسمانش را با ستارگان اندیشه‌اش شناخته است. امروز، نسل تازه‌ای از فرزندان این سرزمین، این روایت دیرپا را با زبان دانش ادامه می‌دهند.

به امید آنکه آسمان بلند ایران، همواره شاهد طلوع ستارگان علم و اندیشه این سرزمین باشد