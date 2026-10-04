حمایت از سرمایه گذاران در بخش دامپزشکی و دامپروری در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته ملی دامپزشکی در دامپزشکی سمنان با اشاره به ظرفیت های مهم و اساسی استان در بخش تولیدات داروهای دامی و دامپزشکی بیان کرد: سمنان یکی از قطب های تولید داروهای دامی و طیور در کشور است.

وی با اشاره به به ضرورت بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت های ویژه این استان در زمینه دامپزشکی و تولیدات داروهای دامی و همچنین طیور، افزود: از سرمایه گذاران در بخش دامپزشکی و دامپروری حمایت می شود.

استاندار سمنان همچنین ادامه داد: ضرورت نگاه سرمایه‌گذاری به حوزه دام، دامپروری و دامپزشکی آنجا که بدانیم هزینه‌کرد در این حوزه، سرمایه‌گذاری برای آینده استان و کشور است

کولیوند گفت: هر میزان که در بخش‌های علمی، آموزشی، زیرساختی و تخصصی دامپزشکی سرمایه‌گذاری شود، در واقع برای ارتقای امنیت غذایی، سلامت جامعه و پایداری تولید سرمایه‌گذاری شده است

وی با بیان اینکه مجموعه استان با وجود محدودیت‌های اعتباری، حمایت از این بخش را در چارچوب ظرفیت‌های موجود دنبال خواهد کرد، افزود: اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مسائل حوزه دام و طیور استان به خصوص در یکسال اخیر توانسته بسیاری از مسائل را حل کند.

استاندار سمنان گفت: در جلسات تنظیم بازار و نشست‌های تخصصی، موضوعاتی مانند تأمین نهاده‌های دامی، جوجه‌ریزی، وضعیت تولید مرغ و گوشت و سایر نیازهای این بخش به‌صورت مستمر بررسی و پیگیری می‌شود و مجموعه مدیریت استان تلاش دارد با هماهنگی دستگاه‌های ملی و استانی، مسائل و مشکلات این حوزه را تا حد امکان برطرف کند.

در این مراسم از فعالان بخش دامپزشکی استان سمنان تقدیر و تشکر به عمل آمد.