دهقانی: ۶۵ درصد داروهای دامی کشور در سمنان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقانی ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در اداره کل دامپزشکی استان سمنان با اشاره به ظرفیت های تولیدی داروهای دامی در استان بیان کرد: ۶۵ درصد داروهای دامی کشورمان در سمنان تولید می شود.

وی با بیان اینکه ۲۰ شرکت دارویی دامی در استان سمنان فعالیت دارد، افزود: ۵۸۲ قلم واکسن، مکمل و داروی دام در این شرکت ها تولید می شود.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با بیان اینکه این استان از لحاظ تنوع داروهای دامی رتبه نخست کشور را دارد، گفت: سمنان قطب داروهای دامی کشورمان محسوب می شود.

دهقانی با بیان اینکه استان سمنان یک میلیون و ۶۰۰ هزار راس دام سبک دارد، گفت: ۸۰ هزار راس دام سنگین نیز در این استان وجود دارد.

وی از طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی نیز در استان سمنان خبر داد و افزود: خدمات درمانی، واکسیناسیون و سمپاشی، واکسیناسیون رایگان طیور بومی در زمره خدماتی است که در این اردوی جهادی ارائه می شود.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با بیان اینکه واکسیناسیون رایگان طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل با هدفگذاری ۳۰۰ هزار قطعه در استان سمنان برنامه ریزی شده است، گفت: تدوین سند بهره‌وری در صنعت دام و طیور با هدف جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیر دام از جمله دیگر اقدامات دامپزشکی استان سمنان است.