ابراهیمی: مبلغ کالابرگ و یارانه باید حداقل ۳ برابر شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس، با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت خرید مردم، خواستار افزایش حقوق‌ها و حداقل سه‌برابر شدن مبلغ کالابرگ و یارانه‌ها شد و گفت: افزایش درآمد مردم فقط یک سیاست رفاهی نیست، بلکه سیاستی اقتصادی و تولیدی است که با تقویت قدرت خرید، بازار را بزرگ‌تر و اقتصاد را فعال می‌کند.

ابراهیمی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره قدرت ایران، آن را راهبردی و موجب تقویت روحیه ملت ایران و جبهه مقاومت دانست.

نماینده مردم اراک با انتقاد از برخی سیاست‌های اقتصادی، خواستار برخورد با عواملی شد که موجب تضعیف بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خدشه به انسجام ملی و مذهبی می‌شوند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت معیشت، اشتغال، مقابله با دشمن و حفظ اتحاد حول محور ولایت فقیه تأکید کرد.

این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل گران‌سازی، تقویت ارزش پول ملی، مدیریت نوسانات ارز، طلا و خودرو، کاهش هزینه‌های دارو و درمان و افزایش دریافتی حقوق‌بگیران، بازنشستگان، معلمان، نیروهای مسلح و فراجا تأکید کرد.

ابراهیمی خطاب به رئیس‌جمهور و دولتمردان گفت: گفتاردرمانی و توییت زدن مشکلات کشور را حل نمی‌کند و باید با عزم و اراده، برنامه اقدام فوری، خدمت شبانه‌روزی و اجرای اقتصاد مقاومتی برای مشکلات کشور چاره‌اندیشی کرد.

وی درباره مسکن نیز گفت: مشکل امروز فقط کمبود خانه و افزایش آمار ساخت‌وساز نیست، بلکه فاصله میان هزینه ساخت و تأمین مسکن با توان مالی مردم افزایش یافته و با گران شدن مسکن و افزایش وام‌ها، بدهی مردم نیز بیشتر می‌شود.

ابراهیمی اجرای روش خودساخت، تخصیص زمین، مالیات بر خانه‌های خالی، توسعه اشتغال و آبادانی شهرهای کوچک و روستاها و تسهیل پرداخت وام‌های کم‌بهره را از راهکارهای این حوزه عنوان کرد.

نماینده مردم اراک با تأکید بر مدیریت ناترازی انرژی و افزایش بهره‌وری گفت: نباید تولید در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و معدن را متوقف کرد؛ چراکه با خاموش کردن تولید، ناترازی حل نمی‌شود.

وی تأمین سوخت تراکتورها در ابتدای فصل زراعی را ضروری دانست و گفت می‌توان با هدایت منابع ارزی و ریالی سرگردان، تسریع در بازگشت ارز، وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها، مولدسازی و استفاده از دارایی‌های مازاد، نیازهای بخش تولید و انرژی را تأمین کرد.

ابراهیمی همچنین بر مدیریت یکپارچه منابع و مصارف آب در بخش‌های شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست، تسریع در ارائه لایحه مدیریت یکپارچه منابع آب، تغییر مدیریت آب از ساختار استانی به حوزه‌های آبریز و بسیج امکانات برای تحقق امنیت غذایی تأکید کرد.

وی راه‌اندازی سازمان مدیریت جنگ ارزی با مشارکت قوه قضاییه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را ضروری دانست و گفت باید قیمت ارز مدیریت‌شده شناور با اعمال حاکمیت و بدون دنباله‌روی از قیمت‌های صوری کنترل شود.

ابراهیمی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی برای جبران کسری بودجه و مدیریت نرخ ارز شد و از رئیس قوه قضاییه خواست با مفسدان اقتصادی و سیاسی، بانک‌های فاسد، تراستی‌هایی که ارز صادراتی را بازنگردانده‌اند و عوامل اخلال در اقتصاد برخورد شود.

وی همچنین از دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان‌ها برای اجرای قوانین مرتبط با عفاف و حجاب قدردانی کرد.