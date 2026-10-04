به گزارش خبرگزاری مهر، وطن امروز نوشت: پشت رتبه‌های تک‌رقمی کنکور ۱۴۰۵، مسیرهای متفاوتی وجود دارد؛ برخی بدون مشاور و کلاس کنکور درس خواندند، برخی از کلاس‌های آنلاین استفاده کردند و بعضی حتی در روزهای جنگ، مطالعه خود را بیشتر کردند؛ با این حال، در روایت رتبه‌های برتر چند نکته مشترک بارها تکرار می‌شود.

۱. استمرار، مهم‌تر از مطالعه انفجاری

هدی ناصری طاهری رتبه دوم گروه آزمایشی هنر معتقد است موفقیت با یک روز مطالعه سنگین به دست نمی‌آید و آنچه داوطلب را به نتیجه می‌رساند، استمرار است.وی می‌گوید: یک روز ۱۲ ساعت درس بخوانید و بعد یک هفته درس نخوانید، فایده‌ای ندارد؛ باید هر روز درس خواند.

۲. رتبه برتر شدن الزاماً کلاس و مشاور نمی‌خواهد

زهرا گلی‌زاده رتبه هفتم علوم انسانی در دوران آمادگی برای کنکور نه کلاس آموزشی داشت و نه مشاور و تنها در آزمون‌های قلم‌چی شرکت می‌کرد. نیلسا حیدریان رتبه پنجم ریاضی و فنی نیز می‌گوید در سال کنکور از کلاس‌های آنلاین استفاده نکرده و بیشتر به صورت شخصی درس خوانده است.

۳. موبایل را حذف نکردند؛ مدیریت کردند

امیرکیان رئیسی بهان رتبه دوم گروه ریاضی و فنی اینستاگرام را در سال کنکور حذف نکرد، اما برای استفاده از فضای مجازی محدودیت داشت. وی معتقد است استفاده از گوشی و فضای مجازی در زندگی نسل امروز اجتناب‌ناپذیر است، اما باید به شکلی مدیریت شود که داوطلب را از هدفش دور نکند.

۴. جنگ و بلاتکلیفی هم نتوانست همه را متوقف کند

شرایط جنگی و نامشخص بودن زمان برگزاری کنکور، برای برخی رتبه‌های برتر نیز چالش ایجاد کرد، اما واکنش آنها متفاوت بود. هدی ناصری طاهری رتبه دوم هنر می‌گوید که اتفاقاً اوج تلاش و مطالعه‌اش در دوره جنگ اتفاق افتاد؛ زمانی که احساس می‌کرد درس خواندن باعث می‌شود از فضای اطراف فاصله بگیرد. ساینا دهقان دهنوی رتبه سوم زبان‌های خارجی نیز با وجود توصیه اطرافیان برای درس نخواندن به دلیل بلاتکلیفی، مطالعه خود را ادامه داد.

۵. خانواده؛ آرامش پشت رتبه‌ها

نیلسا حیدریان مهم‌ترین کمک خانواده‌اش را ایجاد آرامش در خانه و دادن اعتمادبه‌نفس و امید می‌داند. امیرحسین جعفری رتبه سوم گروه ریاضی و فنی نیز از همراهی پدر و مادرش می‌گوید و تعریف می‌کند که پدرش هنگام درس خواندن او، دستگاه‌های نجاری را خاموش می‌کرد تا تمرکزش به هم نخورد.

۶. ۱۵ ساعت درس خواندن، نسخه موفقیت نیست

حیدریان معتقد است اینکه دانش‌آموز تصور کند می‌تواند هر روز ۱۵ ساعت در خانه درس بخواند، واقع‌بینانه نیست و استراحت و ارتباط با دوستان نیز بخشی از مسیر آمادگی برای کنکور است. در مقابل، امیر افضار دهقانی رتبه هفتم گروه ریاضی و فنی در روزهای مدرسه حدود ۶ تا ۷ ساعت و در روزهای بدون مدرسه ۱۰ تا ۱۲ ساعت مطالعه می‌کرد.

۷. حاشیه‌ها را کنار زدند، هدف را نگه داشتند

دوری از حاشیه و حفظ تمرکز، یکی دیگر از توصیه‌های پرتکرار رتبه‌های برتر است. امیرحسین جعفری به داوطلبان توصیه می‌کند خودشان را درگیر حاشیه‌ها نکنند و تمرکزشان را روی هدف بگذارند. امیرکیان رئیسی بهان نیز داشتن هدف مشخص و حفظ انگیزه را از عوامل مهم موفقیت می‌داند. روایت رتبه‌های برتر نشان می‌دهد مسیر رسیدن به رتبه تک‌رقمی برای همه یکسان نبوده است؛ یکی بدون مشاور پیش رفته، دیگری از کلاس آنلاین استفاده کرده و یکی در روزهای جنگ بیشتر درس خوانده است، اما در میان روایت‌های متفاوت آنها، استمرار، مدیریت حاشیه‌ها، هدف مشخص و حمایت خانواده بیش از همه تکرار می‌شود.