رتبه پنجم کنکور تجربی: با توکل و پشتکار به این موفقیت رسیدم

محسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نخستین واکنش خود پس از اعلام نتایج کنکور اظهار کرد: وقتی برای نخستین بار رتبه خودم را دیدم، هم برای خودم و هم برای خانواده‌ام باورکردنی نبود و واقعاً شوکه شده بودم، اما بعد از آن احساس بسیار خوبی داشتم و از کسب این رتبه خوشحال شدم.

وی افزود: به نظر من مهم‌ترین عواملی که باعث شد به این نتیجه برسم، استقلال، پشتکار و توکل به خدا بود و تلاش کردم در طول این مسیر این سه عامل را حفظ کنم.

۱۲ تا ۱۳ ساعت مطالعه در روزهای بدون مدرسه

رتبه پنجم کنکور سراسری در رشته علوم تجربی درباره تغییر سبک زندگی خود در سال کنکور گفت: از زمانی که به‌صورت جدی برای کنکور آماده شدم، برنامه‌های غیرضروری را کنار گذاشتم و به‌جز موارد ضروری کمتر از خانه خارج می‌شدم و بیشتر زمانم را در خانه و به مطالعه اختصاص می‌دادم.

حیدری ادامه داد: روزهایی که مدرسه نداشتم، حدود ۱۲ تا ۱۳ ساعت مطالعه می‌کردم و در روزهایی که به مدرسه می‌رفتم نیز حدود ۶ ساعت درس می‌خواندم.

رقابت و همراهی با برادر دوقلو

وی با اشاره به موفقیت برادر دوقلوی خود در کنکور عنوان کرد: برادرم نیز در کنکور موفق شد و رتبه ۷۴ کشوری را به دست آورد.

حیدری گفت: ما با هم برنامه‌ریزی می‌کردیم و در کنار یکدیگر درس می‌خواندیم و معمولاً در یک اتاق مطالعه داشتیم. این همراهی در طول مسیر برای هر دوی ما انگیزه‌بخش بود.

این دانش‌آموز کرمانشاهی درباره نقش خانواده و مدرسه در موفقیت خود نیز بیان کرد: خانواده‌ام حمایت زیادی از من داشتند. پدرم در طول این مسیر به من انگیزه می‌داد و با هم نکات مشاوره‌ای را مرور می‌کردیم و به یکدیگر انگیزه می‌دادیم.

وی افزود: مادرم نیز شرایط خانه را به شکلی فراهم کرد که بتوانم تمرکز بیشتری روی درس داشته باشم و تا حد امکان از حواشی دور باشم. فضای رقابتی مدرسه نیز در ایجاد انگیزه برای درس خواندن بسیار مؤثر بود.

پزشکی دانشگاه تهران؛ انتخاب آینده

حیدری درباره انتخاب رشته خود اظهار کرد: به امید خدا قصد دارم رشته پزشکی دانشگاه تهران را انتخاب کنم؛ چراکه دانشگاه تهران را یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور می‌دانم و به رشته پزشکی نیز علاقه بیشتری دارم.

وی ادامه داد: دوست دارم در آینده به افرادی که می‌خواهند در مسیر موفقیت قدم بردارند کمک کنم و بتوانم برای خانواده، دوستان و جامعه مفید باشم و در مسیر پیشرفت کشورم نقش داشته باشم.

توصیه رتبه پنجم کنکور به داوطلبان

رتبه پنجم کنکور تجربی خطاب به دانش‌آموزان و داوطلبان کرمانشاهی گفت: توصیه من این است که از حواشی و اخبار غیرضروری فاصله بگیرند و تمرکز اصلی خود را روی درس و هدفشان بگذارند.

حیدری تأکید کرد: در کنار تلاش و پشتکار، باید به خدا توکل کرد و از معنویات غافل نشد. از خدا کمک بخواهند و مطمئن باشند اگر با جدیت تلاش کنند، خداوند تلاش آنها را خواهد دید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: داوطلبان باید تا حد امکان از فضای مجازی و استفاده غیرضروری از تلفن همراه فاصله بگیرند تا تمرکز بیشتری برای رسیدن به هدف خود داشته باشند.