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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

۵۷۹ مصدوم و ۴ فوتی در پی حوادث جوی از ابتدای مهرماه

۵۷۹ مصدوم و ۴ فوتی در پی حوادث جوی از ابتدای مهرماه

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مصدومیت ۵۷۹ نفر، جان‌باختن چهار نفر و مفقود شدن یک نفر در پی حوادث جوی از ابتدای مهرماه تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اورژانس کشور، مجتبی لشگری، سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به گزارش حوادث جوی از ابتدای مهرماه تا ۱۱ مهرماه، گفت: در این مدت، در مجموع ۵۷۹ نفر در پی حوادث جوی مصدوم شدند که ۵۷۶ نفر از این تعداد در حوادث ناشی از طوفان و سه نفر بر اثر صاعقه و رعد و برق آسیب دیدند.

وی افزود: در این بازه زمانی، چهار نفر نیز جان خود را از دست دادند که دو مورد به دلیل وقوع سیلاب و دو مورد در پی رعد و برق گزارش شده است؛ همچنین یک نفر در حادثه مرتبط با سیلاب مفقود شده است.

لشگری با اشاره به پراکندگی حوادث جوی در کشور اظهار کرد: سیستان و بلوچستان و قم تحت تأثیر طوفان، گلستان درگیر سیلاب، فارس متأثر از رعد و برق و آبگرفتگی و تهران تحت تأثیر سیلاب و وزش شدید باد قرار گرفتند.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور ادامه داد: در این مدت، در کرمان نیز سیل و رعد و برق، در کردستان رعد و برق، در البرز و لرستان آبگرفتگی و در خوزستان طوفان و آبگرفتگی گزارش شد.

وی با اشاره به مهم‌ترین پیامدهای این حوادث گفت: آبگرفتگی معابر و منازل، شکستن درختان و تیرهای برق، تلف شدن دام‌ها و ریزش سنگ از جمله مهم‌ترین موارد گزارش‌شده در جریان حوادث جوی اخیر بوده است و در یکی از مناطق آسیب‌دیده نیز یک واحد بهداشتی دچار خسارت شد.

لشگری با اشاره به حضور نیروهای اورژانس و تیم‌های بهداشتی در مناطق آسیب‌دیده اظهار کرد: نیروهای اورژانس و تیم‌های بهداشتی با حضور در مناطق تحت تأثیر حوادث جوی، نسبت به پایش شرایط، بررسی وضعیت آسیب‌دیدگان و ارائه خدمات مورد نیاز اقدام کردند.

کد مطلب 6967606
محدثه رمضانعلی

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