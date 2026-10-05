به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: عملیات جست‌وجوی سومین فرد مفقودشده در سیل اخیر مراوه‌تپه با استفاده از ظرفیت هلال‌احمر، مردم، سگ‌های جست‌وجوگر، قایق‌های پارویی و هلی‌شات‌ها ادامه دارد.

وی افزود: استاندار گلستان دستورات ویژه‌ای برای پیگیری وضعیت افراد مفقودشده در سیل اخیر صادر کرده است و در حال حاضر مردم و نیروهای هلال‌احمر با فرماندهی میدانی برای یافتن آخرین فرد مفقود جست‌وجو می‌کنند.

فرماندار گنبدکاووس ادامه داد: فراخوان استفاده از هلی‌شات‌ها در فضای مجازی اعلام شده و پیشنهاد حضور این تجهیزات در منطقه نیز از سوی جست‌وجوگران و امدادگران مطرح شده است.

وی اظهار کرد: افرادی که آمادگی دارند هلی‌شات خود را برای جست‌وجو در منطقه به پرواز درآورند، می‌توانند شماره دستگاه و شماره تماس خلبان را به رئیس اداره سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه گنبدکاووس اعلام کنند تا با توجه به قرار داشتن منطقه در نقطه صفر مرزی، مجوزهای لازم برای پرواز صادر شود.

هاشمی گفت: هدف از استفاده از این ظرفیت، کمک به جست‌وجوی سومین فرد مفقودشده در سیل اخیر و تسریع در عملیات جست‌وجو در منطقه است.

وی همچنین از پیگیری برای استفاده از سگ‌های جست‌وجوگر خبر داد و افزود: این موضوع به دستور استاندار پیگیری شده است و عملیات جست‌وجو با استفاده از قایق‌های پارویی نیز برای یافتن فرد مفقود ادامه دارد.

فرماندار گنبدکاووس با اشاره به نقش مردم در حوادث مشابه گذشته گفت: مردم در چنین حوادثی برای انسجام و همبستگی کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و اکنون نیز امیدواریم تلاش امدادگران به نتیجه برسد.

وی افزود: امدادگرانی که در حال جست‌وجوی فرد مفقود هستند، علاوه بر جست‌وجوی یک انسان، به دنبال ایجاد امید و آرامش برای خانواده و اهالی روستا نیز هستند.

هاشمی با بیان اینکه در سیل اخیر مراوه‌تپه سه نفر دچار حادثه شدند، گفت: دو نفر از افراد مفقودشده پیدا شدند، اما جان خود را از دست داده بودند و نفر سوم همچنان مفقود است.

وی بر نقش رسانه‌ها در کمک به روند جست‌وجو تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند در اطلاع‌رسانی و همراهی با عملیات جست‌وجوی فرد مفقود نقش مؤثری داشته باشند.