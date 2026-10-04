۱۱۸ اثر به هفتمین جشنواره ملی نمایشنامه‌ نویسی پارسی رسید

عبدالرضا اصغرتاش در گفتگو با خبرنگار مهر به اشاره به ماهیت جشنواره ملی نمایشنامه‌ نویسی پارسی اظهار کرد: در آستانه اختتامیه هفتمین دوره از جشنواره ملی نمایشنامه‌ نویسی پارسی قرار داریم.

وی جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی را تنها جشنواره کشور در این‌ حوزه دانست و گفت: پنج دوره نخست این جشنواره به صورت نمایشنامه تک نفره و دونفره ارائه شد اما دو دوره اخیر در قالب نمایشنامه‌نویسی برگزار شده است.

عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره از ارسال ۱۱۸ اثر نمایشی در این دوره خبر داد و افزود: این جشنواره با حمایت یک موسسه و با همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد، حوزه هنری و سازمان فرهنگی هنری شهرداری رشت برگزار شده است.

اصغرتاش با اشاره به استقبال خوب شرکت‌کنندگان از سراسر کشور در این دوره از جشنواره تصریح کرد: ۹۰ نمایشنامه از ۱۸ استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که نشان‌دهنده واکنش مثبت علاقه‌مندان و فعالان این حوزه به جشنواره بوده است.

وی ضمن تاکید بر همراهی سایر دستگاه‌ها و مشارکت هنرمندان در برگزاری هرچه بهتر جشنواره در دوره‌های آتی گفت: از مجموع آثار دریافتی، ۶ اثر برگزیده خواهد شد و در قالب یک‌ کتاب جمع‌آوری می‌شود.

عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره از انتخاب یک اثر فاخر جهت حمایت مالی خبر داد و افزود: این یک اثر برگزیده در سایر جشنواره‌های نمایشی به روی صحنه خواهد رفت.

اصغرتاش به توزیع بولتن دیجیتال و برپایی کارگاه تخصصی برای نخستین بار در این دوره از جشنواره اشاره و عنوان کرد: ۱۱۸ اثر این جشنواره در سایت صبح قلم بارگزاری خواهد شد و در دسترس تمام فعالان این حوزه قرار خواهد گرفت تا هرکس خواهان خرید یا کسب اجازه برای نمایش آثار است اقدام به خریداری اثر نماید و به مرحله اجرا دربیاید.