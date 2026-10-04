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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

۱۱۸ اثر به هفتمین جشنواره ملی نمایشنامه‌ نویسی پارسی رسید

۱۱۸ اثر به هفتمین جشنواره ملی نمایشنامه‌ نویسی پارسی رسید

رشت- عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی پارسی گفت: در هفتمین دوره این جشنواره ۱۱۸ اثر از هنرمندان سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شده که ۹۰ اثر آن از ۱۸ استان بوده است.

عبدالرضا اصغرتاش در گفتگو با خبرنگار مهر به اشاره به ماهیت جشنواره ملی نمایشنامه‌ نویسی پارسی اظهار کرد: در آستانه اختتامیه هفتمین دوره از جشنواره ملی نمایشنامه‌ نویسی پارسی قرار داریم.

وی جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی را تنها جشنواره کشور در این‌ حوزه دانست و گفت: پنج دوره نخست این جشنواره به صورت نمایشنامه تک نفره و دونفره ارائه شد اما دو دوره اخیر در قالب نمایشنامه‌نویسی برگزار شده است.

عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره از ارسال ۱۱۸ اثر نمایشی در این دوره خبر داد و افزود: این جشنواره با حمایت یک موسسه و با همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد، حوزه هنری و سازمان فرهنگی هنری شهرداری رشت برگزار شده است.

اصغرتاش با اشاره به استقبال خوب شرکت‌کنندگان از سراسر کشور در این دوره از جشنواره تصریح کرد: ۹۰ نمایشنامه از ۱۸ استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که نشان‌دهنده واکنش مثبت علاقه‌مندان و فعالان این حوزه به جشنواره بوده است.

وی ضمن تاکید بر همراهی سایر دستگاه‌ها و مشارکت هنرمندان در برگزاری هرچه بهتر جشنواره در دوره‌های آتی گفت: از مجموع آثار دریافتی، ۶ اثر برگزیده خواهد شد و در قالب یک‌ کتاب جمع‌آوری می‌شود.

عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره از انتخاب یک اثر فاخر جهت حمایت مالی خبر داد و افزود: این یک اثر برگزیده در سایر جشنواره‌های نمایشی به روی صحنه خواهد رفت.

اصغرتاش به توزیع بولتن دیجیتال و برپایی کارگاه تخصصی برای نخستین بار در این دوره از جشنواره اشاره و عنوان کرد: ۱۱۸ اثر این جشنواره در سایت صبح قلم بارگزاری خواهد شد و در دسترس تمام فعالان این حوزه قرار خواهد گرفت تا هرکس خواهان خرید یا کسب اجازه برای نمایش آثار است اقدام به خریداری اثر نماید و به مرحله اجرا دربیاید.

کد مطلب 6967622

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