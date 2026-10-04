برگزاری اختتامیه هفتمین دوره ملی جشنواره ملی نمایشنامه نویسی در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورجعفری صبح یکشنبه در نشست خبری اختتامیه هفتمین دوره ملی نمایشنامه‌ نویسی علیرضا پارسی اظهار کرد: گیلان دارای سبقه تاریخی غنی در حوزه نمایشنامه‌نویسی است و هنرمندان فراوانی را در خود پرورش داده است.

وی به اکبر رادی به عنوان نمایشنامه‌نویس و داستان‌نویس برجسته گیلانی اشاره کرد و گفت: هنرمندان گیلانی در حوزه تئاتر صحنه و نمایشنامه‌ نویسی در طول سالیان گذشته حائز رتبه برتر شدند که این سابقه درخشان گویای جایگاه ویژه ادبیات و نمیشنامه‌نویسی در گیلان است.

دبیر اجرایی جشنواره از برگزاری اختتامیه هفتمین دوره ملی جشنواره ملی نمایشنامه نویسی پارسی در ۳۰ مهر خبر داد و افزود: این جشنواره با حمایت موسسه صبح قلم با دریافت ۱۱۸ اثر به دبیرخانه در حال داوری و معرفی آثار برگزیده است.

پورجعفری تصریح کرد: داوری این دوره برعهده اساتید برجسته حمیدرضا نعیمی، شهرام کرمی، فرامرز طالبی است که حضور این هنرمندان در بخش داوری نشان‌دهنده جایگاه این جشنواره است.

وی به اعضای شورای سیاست‌گذاری این دوره از جشنواره اشاره و عنوان کرد: چهره‌های برجسته وحید درویشی، رضا حسین‌زاده، سلمان اسماعیل‌زاده، رضا عباسی، فرهاد رحمان‌زاده شورای سیاست‌گذاری این دوره از جشنواره و مهرداد هنرمند به عنوان دبیر هنری جشنواره حضور دارند.

دبیر اجرایی جشنواره ضمن تاکید بر لزوم شناساندن گیلان در حوزه نمایشنامه‌نویسی در کشور تصریح کرد: گیلان با وجود هنرمندان برجسته و اساتید مختلفی همچون فرهاد پاک‌سرشت و محمود طیاری در این حوزه مغفول واقع شده است.

توزیع بولتن دیجیتال، برپایی کارگاه تخصصی برای مدعوین و برای نخستین بار در این دوره از جشنواره صورت خواهد گرفت.