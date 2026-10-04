معدوم کردن بیش از ۲۵ تن مواد غذایی غیرمجاز در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر زائری، با تشریح عملکرد واحد بهداشت محیط این مرکز در سه‌ماهه تابستان امسال اظهار کرد: در این مدت، با هدف نظارت بر وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و کنترل عوامل محیطی مؤثر بر سلامت، ۱۳ هزار و ۸۴۷ مورد بازدید بهداشتی توسط بازرسان بهداشت محیط انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، ۳۴۶ مورد نمونه‌برداری میکروبی از آب آشامیدنی، ۱۲ هزار و ۱۶۶ مورد سنجش با تجهیزات پرتابل و ۳۱۱ مورد نمونه‌برداری از نان و سایر مواد غذایی انجام گرفت.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با اشاره به اقدامات قانونی انجام‌شده در برخورد با تخلفات بهداشتی، اظهار کرد: در مجموع سه هزار و ۲۷۹ مورد اقدام قانونی در این بازه زمانی انجام شد که از جمله آن پلمب ۳۷ واحد صنفی متخلف و معدوم‌سازی ۲۵ هزار و ۸۹ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیرمجاز است.

زائری تأکید کرد: استمرار بازرسی‌های بهداشتی و برخورد قانونی با موارد تخلف، با هدف پیشگیری از تهدیدهای مرتبط با آلودگی مواد غذایی و محیط و در راستای صیانت از سلامت شهروندان انجام می‌شود.

وی بر ضرورت رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی از سوی متصدیان مراکز تهیه، عرضه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی تأکید کرد.