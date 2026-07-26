۲ تن مواد غذایی ناسالم در کاشان معدوم شد

حمیدرضا وجگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف ارتقای سلامت عمومی، تأمین امنیت غذایی شهروندان و پیشگیری از مخاطرات بهداشتی، کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کاشان در سه‌ماهه نخست سال جاری، ۱۴ هزار و ۳۲۲ مورد بازرسی از ۹ هزار و ۹۸۱ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی انجام دادند.



وی ابراز کرد: در جریان این بازرسی‌ها، دو هزار و ۵۷۰ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف و ناسالم شناسایی و از چرخه مصرف خارج شد. همچنین ۳۶ اخطار بهداشتی برای مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و شش اخطار برای اماکن عمومی صادر شد.



سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان تصریح کرد: در این مدت، ۲۴ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و یک مکان عمومی به مراجع قضایی معرفی شدند و چهار واحد متخلف نیز به دلیل رعایت نکردن ضوابط بهداشتی پلمب شد.



وی با بیان اینکه نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی از دیگر اولویت‌های حوزه بهداشت محیط است، گفت: در سه‌ماهه نخست امسال، ۹ هزار و ۱۱۰ مورد کلرسنجی و ۴۲۶ مورد نمونه‌برداری میکروبی از شبکه‌های آب آشامیدنی انجام شد.



وجگانی گفت: همچنین ۱۰۲ مورد نمونه‌برداری از آب استخرها، ۱۰۳ مورد نمونه‌برداری از خروجی دستگاه‌های آب تصفیه‌کن و ۱۶۵ مورد نمونه‌برداری از آب‌انبارها به‌منظور اطمینان از سلامت آب مصرفی شهروندان صورت گرفت.



وی افزود: در این مدت، ۱۱۵ مورد نمونه‌برداری از مواد غذایی و سه هزار و ۸۸۵ مورد سنجش پرتابل در حوزه بهداشت محیط انجام شد و بر اساس نتایج ارزیابی‌ها، چهار هزار و ۸۰۹ مرکز از نظر رعایت ضوابط و استانداردهای بهداشتی در وضعیت مطلوب قرار داشتند.