۲ تن مواد غذایی ناسالم در کاشان معدوم شد

حمیدرضا وجگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف ارتقای سلامت عمومی، تأمین امنیت غذایی شهروندان و پیشگیری از مخاطرات بهداشتی، کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کاشان در سهماهه نخست سال جاری، ۱۴ هزار و ۳۲۲ مورد بازرسی از ۹ هزار و ۹۸۱ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی انجام دادند.
وی ابراز کرد: در جریان این بازرسیها، دو هزار و ۵۷۰ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف و ناسالم شناسایی و از چرخه مصرف خارج شد. همچنین ۳۶ اخطار بهداشتی برای مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و شش اخطار برای اماکن عمومی صادر شد.
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان تصریح کرد: در این مدت، ۲۴ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و یک مکان عمومی به مراجع قضایی معرفی شدند و چهار واحد متخلف نیز به دلیل رعایت نکردن ضوابط بهداشتی پلمب شد.
وی با بیان اینکه نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی از دیگر اولویتهای حوزه بهداشت محیط است، گفت: در سهماهه نخست امسال، ۹ هزار و ۱۱۰ مورد کلرسنجی و ۴۲۶ مورد نمونهبرداری میکروبی از شبکههای آب آشامیدنی انجام شد.
وجگانی گفت: همچنین ۱۰۲ مورد نمونهبرداری از آب استخرها، ۱۰۳ مورد نمونهبرداری از خروجی دستگاههای آب تصفیهکن و ۱۶۵ مورد نمونهبرداری از آبانبارها بهمنظور اطمینان از سلامت آب مصرفی شهروندان صورت گرفت.
وی افزود: در این مدت، ۱۱۵ مورد نمونهبرداری از مواد غذایی و سه هزار و ۸۸۵ مورد سنجش پرتابل در حوزه بهداشت محیط انجام شد و بر اساس نتایج ارزیابیها، چهار هزار و ۸۰۹ مرکز از نظر رعایت ضوابط و استانداردهای بهداشتی در وضعیت مطلوب قرار داشتند.
کاشان - سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان از انجام بیش از ۱۴ هزار بازرسی بهداشتی در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در نتیجه این نظارتها، بیش از دو تن مواد غذایی ناسالم معدوم شد.
حمیدرضا وجگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف ارتقای سلامت عمومی، تأمین امنیت غذایی شهروندان و پیشگیری از مخاطرات بهداشتی، کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کاشان در سهماهه نخست سال جاری، ۱۴ هزار و ۳۲۲ مورد بازرسی از ۹ هزار و ۹۸۱ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی انجام دادند.
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