امیریان: ۷۸ قبضه سلاح در شرق تهران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، می‌گوید، پلیس در یک طرح ۲۴ روزه ۸۶۷ سارق را دستگیر و ۷۸ قبضه سلاح، شامل ۲۷ قبضه سلاح جنگی، کشف کرده است؛ او از کشف ۹۴۳ فقره از ۱۲۲۱ سرقت ثبت‌شده در این مدت خبر داد.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران که بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران می‌گفت، از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شرق استان تهران خبر داد و گفت: این طرح با همکاری معاونان، رؤسای پلیس‌های تخصصی و فرماندهان انتظامی شهرستان‌ها و با هماهنگی دستگاه قضایی اجرا شده است.

به گفته‌ او، در این مدت علاوه بر سرقت، سلاح و مهمات، مواد مخدر، کالای قاچاق، کالاهای اساسی و خودروهای مسروقه هم کشف شده و شماری از سارقان، از جمله سارقان به عنف، شناسایی و دستگیر شده‌اند.

آقای امیریان گفت: از مجموع ۱۲۲۱ فقره سرقتی که در این مدت رخ داده، ۹۴۳ فقره کشف شده است.

به گفته‌ او، میزان کشف سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است.

او افزود: ۸۶۷ سارق دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شده‌اند و این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد بیشتر است.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران درباره‌ روند برخی جرایم گفت: در حوزه‌ عملیاتی کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها، کیف‌قاپی ۶۲ درصد، سرقت مغازه ۲۳ درصد و سرقت منزل ۲۱ درصد کاهش یافته است.

او همچنین از افزایش ۱۲۰ درصدی کشف سرقت احشام و افزایش ۹۸ درصدی کشف موتورسیکلت خبر داد.

او درباره‌ کشف سلاح و مهمات گفت: ۷۸ قبضه سلاح در جریان اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی کشف شده که ۲۷ قبضه آن جنگی و ۵۱ قبضه شکاری غیرمجاز بوده است.

آقای امیریان با اشاره به اقدامات پلیس امنیت اقتصادی گفت: در این طرح حدود ۵۰ تن شکر، نزدیک به ۱۰ تن روغن نباتی، تعدادی لاستیک خارجی قاچاق، دوچرخه‌ی قاچاق و دیگر کالاهای غیرمجاز کشف و ضبط شده است.

او افزود: بیش از ۲۰ خودروی سرقتی همراه با سارقان و ۴۰ موتورسیکلت مسروقه نیز در محدوده‌ی انتظامی شرق استان تهران کشف شده است.

او با تأکید بر نقش مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت اجتماعی از مردم خواست در صورت دیدن افراد مشکوک در اطراف خانه یا محل کار، موضوع را بی‌درنگ از طریق سامانه‌ی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا مأموران در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.