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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۸

۲۹۶۲ راس احشام قاچاق از مرزهای آذربایجان ‌غربی کشف شد

۲۹۶۲ راس احشام قاچاق از مرزهای آذربایجان ‌غربی کشف شد

ارومیه - فرمانده مرزبانی آذربایجان‌ غربی از مهار دو هزار و ۹۶۲ راس احشام سبک و سنگین قاچاق از نوع گوسفند، گوساله و بز در نوار مرزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق دام، مرزبانان این فرماندهی با رصد و پایش مستمر نوار مرزی، طی۱۰روزاخیر اقدامات اطلاعاتی و برقراری گشت و کمین‌های هدفمند در ارتفاعات صعب‌ العبور مرزهای آذربایجان‌ غربی، از تحرک قاچاقچیان برای انتقال احشام به خارج از کشور مطلع شدند.

وی افزود: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و اقدام به‌موقع، در عملیاتی غافلگیرانه ضمن ناکام گذاشتن قاچاقچیان، موفق شدند۲۹۶۲ رأس احشام قاچاق (هنگ مرزی ارومیه ۱۵۰۸)، (هنگ مرزی پیرانشهر۸۱۲)، (هنگ مرزی سردشت۶۴۲) طی ۱۰ روز اخیر را پیش از خروج از مرز کشف و مهار کنند.

فرمانده مرزبانی استان با بیان اینکه قاچاقچیان با سوءاستفاده از شرایط جغرافیایی منطقه و با رها کردن احشام از محل متواری شدند، تصریح کرد: شناسایی و دستگیری عاملان این پرونده با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

سردار احمدی خاطرنشان کرد: برابر اعلام نظر کارشناسان، ارزش احشام مکشوفه یک هزار و ۲۷میلیارد و ۱۲۰میلیون ریال برآورد شده است.

کد مطلب 6973965

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