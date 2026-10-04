محمدرضا یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش ملی «بازگشت به آرامش پس از بحران» هم‌زمان با یازدهم مهرماه آغاز شده و تا هجدهم همین ماه با مشارکت گسترده در سراسر کشور در جریان است.

وی افزود: هدف این پویش فراتر از ارائه آموزش‌های صرف است و تلاش می‌شود به افراد برای بازیابی تعادل روانی پس از تجربه‌های تلخ جنگ یا بحران‌های اجتماعی کمک شود.

کارشناس سلامت روان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین ادامه داد: این پویش به دنبال آن است که افراد با استفاده از آموزش‌های ارائه‌شده، احساس امنیت خود را بازیابی کنند، الگوی خواب و فعالیت‌های روزمره را بهبود دهند و پیوندهای عاطفی خود را با خانواده و جامعه بازسازی کنند.

وی گفت: همچنین کنترل بهتر افکار و هیجانات، بازگشت لذت‌های زندگی عادی و تقویت امید و احساس کنترل بر آینده از دیگر اهداف این پویش است.

کابوس و اجتناب از نشانه‌های اختلال استرس پس از سانحه

یوسفی با اشاره به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) اظهار کرد: این اختلال یکی از آسیب‌های روانی مهم در مواجهه با بحران‌هایی مانند جنگ است و زمانی رخ می‌دهد که ذهن در پردازش و کنار آمدن با یک رویداد سهمگین با مشکل مواجه شود.

وی ادامه داد: علائم این اختلال متنوع است و می‌تواند به شکل کابوس‌های شبانه مکرر، یادآوری ناگهانی حادثه، واکنش‌های شدید جسمانی مانند تپش قلب و رفتارهای اجتنابی بروز کند.

این کارشناس سلامت روان افزود: دوری از جمع‌های خانوادگی، تلاش برای سرکوب خاطرات، نگاه منفی به آینده، احساس گناه، بی‌حسی عاطفی، احساس بیگانگی با اطرافیان و حتی ناتوانی در به خاطر آوردن بخش‌هایی از حادثه نیز می‌تواند از نشانه‌های این اختلال باشد.

خانواده‌ها در مسیر بهبودی صبور باشند

یوسفی با تأکید بر اهمیت حمایت خانواده‌ها گفت: بسیاری از خانواده‌ها در این مسیر تنها نیستند و بروز چنین شرایطی به هیچ عنوان به معنای تقصیر فرد یا خانواده او نیست.

وی بر ضرورت صبوری و توجه به تدریجی بودن فرآیند بهبودی تأکید کرد و افزود: خانواده‌ها باید در این مسیر با درک شرایط روحی فرد، زمینه حمایت و بازگشت تدریجی او به فعالیت‌های عادی زندگی را فراهم کنند.

کارشناس سلامت روان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین همچنین بر ضرورت خودمراقبتی خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: خانواده‌ها نباید خودمراقبتی را فراموش کنند، چراکه تنها در صورت حفظ توان روانی خود می‌توانند به عزیزانشان کمک کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هموطنانی که پس از تجربه بحران، نشانه‌های اختلال استرس پس از سانحه را در خود یا نزدیکانشان احساس می‌کنند، می‌توانند با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت از مشاوره تخصصی پزشکان و روانشناسان بهره‌مند شوند.

یوسفی افزود: برای دسترسی آسان‌تر به منابع آموزشی، کلیپ‌های تخصصی و اطلاعات تکمیلی نیز امکان استفاده از کد QR ویژه این پویش ملی فراهم شده است.