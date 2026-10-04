به گزارش خبرنگار مهر، سولماز قهرمانی ظهر یکشنبه در نشست خبری پانزدهمین کنگره بین‌المللی سلامت زنان گفت: محور اصلی این دوره، سلامت زنان شاغل است و موضوعاتی همچون سلامت جسمی و ایمنی محیط کار، ایجاد تعادل میان زندگی شغلی و خانوادگی و سیاست‌ها و قوانین مرتبط با سلامت و ایمنی زنان بررسی می‌شود.

وی افزود: پس از برگزاری موفق ۱۴ دوره این رویداد، دوره جدید با رویکردی میان‌رشته‌ای برگزار خواهد شد و متخصصانی از حوزه‌های بهداشت حرفه‌ای، ارتوپدی، توان‌بخشی، روان‌پزشکی، جامعه‌شناسی و مدیریت خدمات بهداشتی در نشست‌های تخصصی حضور دارند.

دبیر علمی کنگره بین‌المللی سلامت زنان ادامه داد: همکاری با سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی جهان اسلام زمینه حضور و تبادل تجربه با کشورهای منطقه را فراهم کرده و در جریان نشست‌های تخصصی، راهکارهای موفق بین‌المللی در حوزه سلامت زنان شاغل نیز بررسی می‌شود.

قهرمانی همچنین از برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی در حاشیه کنگره خبر داد و گفت: آموزش کاربردی ابزارهای هوش مصنوعی برای دانشجویان و اعضای هیأت علمی، کارگاه تعادل کار و زندگی ویژه زنان شاغل و طرح «سفیران سلامت» برای دانش‌آموزان دختر پایه هفتم با همکاری آموزش و پرورش از جمله این برنامه‌هاست.

وی با اشاره به استقبال پژوهشگران از این رویداد بیان کرد: ۴۶۰ خلاصه مقاله به دبیرخانه علمی کنگره ارسال شده که پس از داوری، ۲۶۰ مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده و تعدادی از مقالات نیز برای ارائه شفاهی در روز نخست انتخاب شده‌اند.

دبیر علمی کنگره بین‌المللی سلامت زنان گفت: نتایج داوری مقالات در وب‌سایت کنگره منتشر شده است و این رویداد برای گروه‌های هدف، هشت امتیاز بازآموزی و برای پزشکان عمومی امتیاز ویژه جوانی جمعیت دارد؛ همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ۱۲ ساعت امتیاز فرهنگی بهره‌مند می‌شوند.

قهرمانی در پایان از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان برای حضور در این رویداد دعوت کرد و گفت: هم‌افزایی علمی میان رشته‌های مختلف می‌تواند به ارتقای سلامت شغلی زنان و شکل‌گیری راهکارهای مؤثرتر در این حوزه کمک کند.