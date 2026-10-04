  1. استانها
  2. قم
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

ساماندهی اراضی پیرامون جمکران با محوریت مدیریت ترافیک پیگیری شد

ساماندهی اراضی پیرامون جمکران با محوریت مدیریت ترافیک پیگیری شد

قم- نشست بررسی ساماندهی اراضی محدوده جمکران با تمرکز بر برنامه‌ریزی برای مدیریت ترافیک رینگ این منطقه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم ، ظهر یکشنبه ریاست نشست تخصصی تعیین تکلیف اراضی محدوده جمکران را برعهده داشت و مدیران اجرایی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط نیز در آن حضور یافتند.

سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم و محمدرضا انگشت‌باف، مدیرکل دفتر فنی استانداری قم، ابعاد فنی و زیرساختی اراضی این محدوده را بررسی کردند.

نمایندگانی از شهرداری قم، اداره‌کل راه و شهرسازی و مدیریت مسجد مقدس جمکران نیز در جلسه حضور داشتند و راهکارهای عملیاتی برای رسیدگی به چالش‌های موجود را مورد بحث قرار دادند.

محور اصلی گفت‌وگوها، تدوین برنامه‌ای جامع برای ساماندهی اراضی محدوده جمکران و مدیریت ترافیک در رینگ این منطقه بود؛ موضوعی که با توجه به تردد گسترده زائران و شهروندان در مناسبت‌های مذهبی و ایام عزاداری اهمیت ویژه‌ای دارد.

حاضران بر لزوم همکاری شهرداری و راه و شهرسازی برای بهبود دسترسی‌ها و ساماندهی جریان ترافیک تأکید کردند. بررسی راهکارهای اجرایی برای کاهش چالش‌های موجود در محدوده نیز بخشی از مباحث این نشست بود.

کد مطلب 6967670

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها