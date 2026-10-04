ساماندهی اراضی پیرامون جمکران با محوریت مدیریت ترافیک پیگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم ، ظهر یکشنبه ریاست نشست تخصصی تعیین تکلیف اراضی محدوده جمکران را برعهده داشت و مدیران اجرایی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط نیز در آن حضور یافتند.

سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم و محمدرضا انگشت‌باف، مدیرکل دفتر فنی استانداری قم، ابعاد فنی و زیرساختی اراضی این محدوده را بررسی کردند.

نمایندگانی از شهرداری قم، اداره‌کل راه و شهرسازی و مدیریت مسجد مقدس جمکران نیز در جلسه حضور داشتند و راهکارهای عملیاتی برای رسیدگی به چالش‌های موجود را مورد بحث قرار دادند.

محور اصلی گفت‌وگوها، تدوین برنامه‌ای جامع برای ساماندهی اراضی محدوده جمکران و مدیریت ترافیک در رینگ این منطقه بود؛ موضوعی که با توجه به تردد گسترده زائران و شهروندان در مناسبت‌های مذهبی و ایام عزاداری اهمیت ویژه‌ای دارد.

حاضران بر لزوم همکاری شهرداری و راه و شهرسازی برای بهبود دسترسی‌ها و ساماندهی جریان ترافیک تأکید کردند. بررسی راهکارهای اجرایی برای کاهش چالش‌های موجود در محدوده نیز بخشی از مباحث این نشست بود.