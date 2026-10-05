به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری ، در رابطه با بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی اخیر در پایتخت و تأثیر آن بر کاهش ترافیک در معابر، اظهار کرد: یکی از پروژه‌های اثرگذار که امسال افتتاح شد، زیرگذر میان سپاه بود که بر اساس آنچه شهروندان اعلام کردند، گره ترافیکی موجود در آن محدوده رفع شد.

وی همچنین تصریح کرد: ترافیک میدان سپاه تا تقاطع خیابان‌های خواجه نصیر و شریعتی و حتی تا خیابان طالقانی ادامه داشت. با بهره‌برداری از این پروژه پس‌زدگی ترافیک در این محدوده‌ها رفع و مسیر کاملاً باز شد. این موضوع رضایتمندی بالای ساکنان و شهروندان را به دنبال داشته است.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در مورد بهره‌برداری از مسیر شمال به غرب بزرگراه یادگار امام نیز گفت: این پروژه از سال ۱۳۷۰ آغاز و بخشی از آن تا سال ۱۳۹۱ اجرا شد. حدفاصل خیابان آزادی به خیابان امام خمینی (ره) و ادامه آن تا میدان جی و میدان فتح باقی مانده بود که تقریباً این پروژه را قفل کرده و به بن‌بست تبدیل شده بود.

وی با بیان اینکه علت توقف این پروژه در طول ۱۴ سال، حجم بالای معارضین ملکی و تأسیساتی آن بود، تصریح کرد: این پروژه بسیار بزرگ است و ۵۰۰ متر از آن به صورت مسقف اجرایی شده است. با توجه به اینکه پروژه سنگین بود، طبق معمول وقتی به بخش سخت ماجرا رسیدند، آن را متوقف کردند. همچون پروژه میدان فتح که با وجود معارضین سنگین اجرا شد و ترافیک آن محدوده را کاهش داد.

آقامیری با اعلام اینکه گره‌های ترافیکی محدوده بزرگراه یادگار امام (ره) با افتتاح بخشی از این پروژه در هفته‌های اخیر رفع شد، خاطرنشان کرد: با اینکه تنها فاز اول آزادراه شهید شوشتری اجرا شد و به عبارتی این آزادراه هنوز ناقص است، تأثیر قابل توجهی را بر کاهش بار ترافیکی بزرگراه بسیج از سه راه افسریه تا تقاطع بزرگراه هجرت داشت.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران همچنین خاطرنشان کرد: با افتتاح چپ گرد خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران شمال که به زودی انجام خواهد شد، ۳۰ تا ۴۰ درصد ترافیک محدوده کاهش خواهد یافت.